Maja Odžaklijevska živi na selu sa Lukom (13) kojem je dijagnostifikovan autizam: ''Najveća mi je želja da moj UNUK PROGOVORI...''

Maja Odžaklijevska dane u penziji provodi izolovana od gradske vreve, u prirodi sa životinjama, i njenim mezimcem, unukom Lukom, koji je njena najveća radost.

Majin unuk Luka je autistični dečak koji je ušao u pubertet i još uvek nije progovorio, a na pitanje o neostvarenim željama, pevačica nije razmišljala o onim karijernim, već samo o unuku.

- Savršeno mirno živim, ustanem ujutru oko pola šest, gledam izlazak sunca, u poljane, nahranim svoje životinje. Sednem i pijem kafu, niko me ne maltretira i to je divno. Nema saobraćaja, nema gužve, zvrndave telefona svako malo, imam svoje vreme i želim da uživam u tome. Izolovana sam na selu i to mi prija. Imam zeku, macu, kucu, ptičice, svašta nešto. Nemam još domaće životinje jer za to treba više angažovanja, ali možda ću ih imati, ako bog da - rekla je Maja na početku razgovora,a na pitanje da li je unuk Luka bio razlog selidbe, ona kaže:

Jeste, njemu je mir bio preko potreban. Dobar je, raste, u pubertetu je, hormoni rade, on je razuzdan, kao žiškica, što je i normalno za dete od 13 godina. Divan je, jedina je muka što ne govori još uvek, iskreno se nadam da hoće, neki su progovorili, neki nikada nisu i to mi je najveća želja.

Autor: pink.rs