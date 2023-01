'POSEĆIVALA SAM GA U ZATVORU, A ON SPOMINJE ALKO-TEST!' Ana Nikolić BESNA na Rastu! Ispričala sve o odnosu sa bivšim mužem!

Rat ne prestaje!

Pevačica Ana Nikolić objasnila je u jednoj emisiji zbog čega je ljuta na svog bivšeg supruga Stefana Đurića Rastu. Naime, pevačica je istakla da ju je njegova izjava o "alko-testu" veoma povredila.

- Žena koja ti rodi dete, ako te novinar pita: "Da li je bila pijana kada je to izjavila", ti kažeš: "Nisam joj radio alko-test". To je jako, jako bezobrazno. Ako smo se dogovorili da o tome ne pričamo, onda kažeš:"Sledeće pitanje". Ako tako radiš, onda ćeš svaki put dobiti činjenice na "feed-u", na mom instagramu. Al' ako si ti perfidan i bezobrazan, nisi radio meni alko-test, ti kog sam posećivala u Centralnom zatvoru, nisam na Sorboni, ni na Jejlu, ni na Prinstonu. Kada nekome daš drugu šansu, to je kao kada mu ponovo napuniš pištolj, pa te promaši, pa mu napuniš pištolj, pa te opet promaši, pa mu opet napuniš... pa kol'ko puta da ti punim pištolj? - kazala je iskreno Ana.

Podsetimo, čitav sukob zapravo je nastao kada je Ana Nikolić vidno izrevoltirana okačila objavu na Instagramu na kojoj je napisala sledeće:

- Ovaj „veliki otac” moraće da snosi konsekvence za sva „zlodela” koja je uradio meni kao majci Tarinoj i, kao i Tari. Od danas u uživo prenosu idu sve istine - napisala je Nikolićeva.

Rasta je nakon toga novinarima odgovorio ovom rečenicom, što je Anu još više izrevoltiralo kako je prvobitno i navela.

- Ne znam ni šta da komentarišem. Ja se nisam posvađao, ne svađam se ni sa kim. Neću da komentarišem iz roditeljske ljubavi. Ne znam da li je bila pijana, nisam radio alko-test u tom trenutku - kazao je Stefan.

Autor: M.K.