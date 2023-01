'PREBIĆU IH OBOJE KAD IZAĐU' Moka Slavnić se oglasio nakon brutalnih svađa Anđele i Zvezdana: Opstaće ako budu IMALI S*KS!

Intimni odnos bi za njih bio lek, tvrdi otac učesnika "Zadruge".

Zbog sve učestalijih svađa ljubavnog para, mnogi smatraju da je veza Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića na klimavim nogama. Poslednja velika svađa dogodila se kada je Anđela na bezobrazan način jednom od cimera rekla da ustane sa njenog mesta, a Slavnić joj je objasnio da ne sme da se ponaša tako, jer bi on trebalo da je zaštiti, a da su svađe i fizičii obračuni ono što mu je najmanje potrebno.

Gledam "Zadrugu" i sve šta se dešava između Zvezdana i Anđele. Prebiću ih oboje kada izađu i kada ih budem video - prokomentarisao je Zvezdanov otac Moka Slavnić za medije, pa dodao:"U izolaciji je posle sve izglađeno, pa sam mogao mirno da spavam".

Slavnić senior je prokomentarisao činjenicu da mu je sin na uslovnoj, ali nije zabrinut da može da završi u zatvoru.

To što je Zvezdan na uslovnoj nema veze i ne brinem da bi stvari mogle da eskaliraju do te mere da završi u zatvoru. Kod mene nema šanse da budem neobjektivan jer je on moj sin. Anđela je priznala krivicu i izvinila mu se, ali tek kada je iscurelo mnogo krvi, da tako kažem. Mogla je da bude mnogo taktičnija, ali njena narav je takva da nije odmah rekla: „Izvini, kriva sam, neće se ponoviti“. Da je to uradila, sve bi bilo u redu.

Zoran Slavnić je prokomentarisao i budućnost veze svog sina, pa naglasio u čemu vidi problem i šta bi moglo da bude razlog prekida pre završetka "Zadruge".

- Anđela i Zvezdan su slatki i dragi jedno drugom, ali mala mora još mnogo da uči i da shvati da pored sebe ima alfa mužjaka. Nije ona loša, ali on je jak i pravi muškarac i ne voli takvo ponašanje. Ako budu bili intimni do kraja, njihova veza će izdržati, ali ako se to ne desi, postoje šanse da propadnu - iskren je zadrugarov otac.

