PRIČALO SE DA JE ČEKALA NJEGOVO DETE! Neda Ukraden posle više od 30 godina progovorila o vezi sa Sašom Popovićem, evo što ga je ostavila

Neda Ukraden (72) posle 33 godine ćutanja rešila je da otkrije baš sve detalje veze sa Sašom Popovićem (68)!

Legendarna pevačica u velikoj životnoj ispovesti kaže da je ostavila estradnog maga jer se i tokom njihove veze udvarao drugim ženama!

- U toj vezi počela sam da se osećam sve usamljenije, ta njegova očigledna potreba da se udvara svakoj ženi bila mi je znak nezrelosti. Neugodno sam se osećala, pa smo prekinuli... Bilo je i lepih i ružnih trenutaka. Sašina i moja veza je počela slučajno, naši putevi su se u jednom trenutku spojili, pa su se razišli. Imala sam o njemu loše mišljenje jer je uvek bio okružen ženama i misicama, a kada sam htela prvi put da okončam odnos, za četiri sata je stigao iz Novog Sada do Sarajeva! Probudio je jednu našu cvećarku, pokupovao sve orhideje koje je imala u radnji, došao usred noći i pitao me: "Neki, voliš li me?" Pokušala sam da se našalim i pričala sam mu da je mogao i telefonom da me pita, a ne da troši novac na gorivo i cveće. Stajali smo na vratima kao dve budale... Ostao je u Sarajevu, međutim, razlike su bile očigledne, i u mentalitetu, i u karakteru, i u navikama... - priča Neda i dodaje da je njihova veza ipak bila ozbiljna i da ga je upoznala sa porodicom.

Oduševio je mene i moju ćerku Jecu, koja ga je baš zavolela. Volela ga je i moja mama. Tata se držao po strani jer je u početku u njemu video neke osobine neozbiljnog i nepouzdanog čoveka, ali ništa nije glasno komentarisao. Drago mi je što ono što je tada bilo između nas postoji i danas. Pre svega, to je veliko, iskreno i profesionalno poštovanje, prijateljstvo i divljenje za sve zajedničke trenutke saradnje, druženja i pomoći kad god je trebalo. Retki su ljudi kao Sale Popović koji su zadržali tu dečačku razdraganost, šarm, emocije, neopterećenost slavom i jednostavnost, koju samo najveći imaju!

Autor: pink.rs