Spreman da postane deda!

Košarkaška legenda Zoran Moka Slavnić oglasio se za Pink.rs nakon brutalne akcije koja se danas desila između njegovog sina Zvezdana Salvnića i njegove devojke Anđele Đuričić.

- I tata bi sine! To je manir, normalno je, nisu ni prvi ni poslednji koji su to uradili u rijalitiju, pred kamerama! Suludo bi bilo da nije tako, da se oni suzdržavaju toliko. Sve je to normalno i nije moglo da bude diskretnije. Možda je to simulacija, možda nas samo zavaravaju. Mislim da će ono što se desilo doprineti potpuno njihovom predavanju jedno drugom i opuštanju - rekao je Moka Slavnić za Pink.rs, a na pitanje kako na to reaguje Zvezdanova vanbračna partnerka Ana odgovorio je:

- To me više ne zanima, to je završena priča definitivno - poručio je Slavnić, a onda prokomentarisao i šta će da uradi ako njegov sin Zvezdan napravi bebu u rijalitiju sa Anđelom.

- Da idem da kupujem krevetić jedino? Neman ništa protiv toga da postanem deda. Što da ne? Zvezdanu i Anđeli bih jedino zamerio što se pravdaju drugim ljudima. Čemu to?! Oni su na njih ljubomorni, a posebno ona gospođa iz Niša.

Autor: M.K.