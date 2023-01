BREGA BLOKIRAO SEVE, DUGUJE MU GOMILU PARA! Ne može da objavi NOVI ALBUM, posle vređanja srpskog patrijarha SVE KRENULO NIZBRDO!

Nikako da joj krene!

Severina Vučković već dve godine najavljuje izlazak novog albuma, ali to nikako da se desi. Trenutno, glavni razlog koji koči projekat hrvatske pevačice je Goran Bregović.Iako je slavni kompozitor u prijateljskim odnosima sa Severinom, on ne želi da joj da dozvolu da objavi pesme, čiji je on autor, sve dok mu ne plati 30.000 evra, saznaje Kurir.

Prema rečima našeg izvora, Vučkovićevu je baš poterao maler s pesmama za novi album. Prvo je ona kasnila s početkom snimanja, pa je onda rešila da promeni neke numere, odnosno da ih izbaci s liste za novu ploču i da umesto njih doda nove. Potom se desio haos s njenim izjavama u kojima je prozivala Srbiju, kao i srpskog patrijarha Porfirija, pa su joj brojne kolege iz Srbije otkazale saradnju. Među njima je bio i Aca Lukas, s kojim je trebalo da snimi duet - jednu od glavnih pesama na albumu. Na brzinu je morala da smisli rešenje, odnosno da nađe regionalnu zvezdu s kojom bi snimila i izbor je pao na bugarskog pevača Azisa.

Zatim su usledili nove problemi.

Taman kad je sve bilo gotovo i spremno za objavljivanje, Brega ja počeo da zateže. Kako kaže naš sagovornik, on je poslao pevačici poruku prošlog leta i pitao je kad će mu isplatiti novac za pesme koje joj je uradio, jer je dogovor bio da to uradio do jeseni. Severina mu je objasnila da pare neće moći da obezbedi do tog termina, a kompozitor joj je uzvratio "nema veze, kad budeš imala, ti ćeš dati novac, a pesme će te čekati".

Vučkovićeva se nije naljutila na Bregovića iako joj je bilo jasno da to znači da numere ne može da objavi sve dok ne bude platila. Izvor Kurira navodi da su Severina i slavni kompozitor imali sličan problem i pre 15 godina, kad joj je on radio skoro sve pesme za ploču "Zdravo Marijo". Navodno, ona je tad zamolila Bregu da je sačeka za novac, a u pitanju je bio iznos veći od 50.000 evra. On je, u ime prijateljstva s njom, pristao da joj izađe u susret, ali očigledno da se pokajao. Pevačica mu je dug plaćala u ratama, pa je tek nakon više od godinu dana isplatila celu sumu, a priča se da je poslednji deo para platio njen tadašnji emotivni partner. Izgleda da je Goran Bregović "naučio školu" i da ovaj put hoće da bude oprezan kad je u pitanju saradnja sa jednom od najvećih regionalnih zvezda.

Autor: M.K.