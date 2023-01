Otvorila dušu!

Pevačica Marina Visković jedna je od mnogobrojnih pevačica koje vode računa o svom izgledu. Često je u intervjuima isticala da je teretana njena druga kuća, a da je zdrava ishrana sastavni deo njenog života kako bi uvek imala vitku liniju.

Odmalena su me privlačile borilačke veštine i najveća želja mi je bila da treniram kik boks. U osnovnoj školi imala sam izazov da se profesionalno posvetim tome ili muzici. Međutim, kao što se vidi, izabrala sam jednu stranu, a to je muzika. Mada sam sigurna da bih takođe bila uspešna i u kik boksu. To mi je ujedno i omiljeni sport. Sportski sam tip i to ni ne krijem, primeti se i po meni da sam stalno u kondiciji - ističe Marina i otkriva da bi se najradije u ringu našla sa koleginicom Marinom Tadić.

Volela bih da izazovem Marinu Tadić u ring jer bismo se fino tukle - kao iz topa odgovara pevačica i dodaje:

- Posle treninga na kik boksu, obavezno idem u teretanu i radim vežbe na spravama. Redovno treniram i preporučujem svima da bez obzira na to kojim se poslom bave obavezno odvoje makar pola sata dnevno i vežbaju. Konstatno sam u teretani, to mi dođe kao jedna vrsta terapije, pa se moji prijatelji često našale sa mnom i pitaju me da li se spremam za Olimpijske igre. Ne bih mogla da zamislim život bez treninga i sigurno da bih se osećala lošije - govori pevačica i osvrće se na zdrav način ishrane koji praktikuje.

- Trudim se eliminišem sve loše navike kada je hrana u pitanju. A s druge strane nisam neki preterani ljubitelj slatkiša, ne volim gazirane sokove, tako da sam mirna što se tiče tog dela svakodnevne zavisnosti koju mnogi imaju. Obožavam najviše domaću i kuvanu hranu, ali kada poželim da pojedem nešto što ne jedem svakog dana, ne sputavam se u tome. Imam mnogo nastupa, nije mi redovan san i ogranizam mi traži dosta šećera i masti, međutim trudim se da se hranim zdravo sa više manjih obroka, dosta voća i povrća na meniju. Isto tako, dosta vode igra ključnu ulogu kada je moj organizam u pitanju - napominje Marina i otkriva da li je zadovoljna svojom trenutom kilažom.

Težim uvek savršenstvu i znam kakva mogu da budem. Trenutno sam malo dalje od cilja koji sam sebi zacrtala, ali takav je period. Nema nerviranja oko toga - izjavljuje Viskovićeva i napominje da trenutno radi na velikom projektu.

Trenutno radim na novim pesmama. Uskoro izlazi singl “Vara”, a zatim i projekat “Momentum” na koji sam jako ponosna. Dugo sam, sa svojom ekipom, radila na tome. Prepevali smo moje stare pesme, dali im novi vizuelni identitet i zvuk. Mnogo toga je u planu, bila sam vredna i smatram da je 2023. moja godina - zaključuje Marina Visković.

BIVŠE NE BIH NOKAUTIRALA

S obzirom na to da je Marina opasna u ringu, privatno nije osvetoljubiva.

Ne bih nijednog bivšeg momka nokautirala. Nemam taj poriv da se svetim bivšima. Oni su jednostavno bili deo mog života u jednom periodu i ja tu ne mogu ništa da promenim - istakla je pevačica.

Viskovićeva ističe da ne robuje stereotipima i da ne stavlja u prvi plan kao ostale devojke grudi i zadnjicu, već da su joj na prvom mestu leđa i ruke. Isto tako, nije nimalo skromna kada je njen izgled u pitanju.

Sve volim na svom telu. Nisam skromna nikad, volim sve. Ja se za ovo telo borim i odričem. U torbi su mi kruška i jogurt. Treba da pojedem to po mom proračunatom vremenu da budem ovako zgodna i da mogu da se hvalim. Isto tako volela bih da mi kosa bude prirodno duga i kovrdžava. Posebno volim svoja leđa i svoje ruke. Zadnjica i grudi su mi prevaziđeni, tako da ih ne stavljam u prvi plan - rekla je Marina.

Autor: N.Ž.