Nova epizoda najgledanije emisije o poznatima „Premijera – Vikend specijal“ očekuje vas i ove nedelje u dobro poznatom terminu – uživo od 14 časova na TV Pink.

Kroz aktuelne i ekskluzivne priče o poznatima vodiće vas Tijana Prica i Bojana Lazić, dok će se sa uvek zanimljivim sagovornicima na različitim lokacijama u gradu uključivati Nemanja Vujičić. Međutim, ove nedelje potresna priča je Nemanju odvela na Kosovo i Metohiju. Ceo srpski narod potresla je vest da je braću Miloša i Stefana Stojanovića pucao Albanac na Badnji dan. Mladići su išli pored puta i nosili Badnjak kada je napadač na njih otvorio rafalnu paljbu. Dečaci su su zadobili prostrelne rane

- Miloš je pogođen u šaku, a Stefan je zadobio prostrelnu ranu u predelu levog ramena – i tek pukom srećom nisu stradali. Nemanja Vujičić i ekipa „Premijera – Vikend specijala“ je prva televizijska ekipa koja je otišla da poseti Miloša i Stefana nakon što su iz bolnice u Gračanici pušteni na kućno lečenje. Ove nedelje čućete njihovu ekskluzivnu ispovest nedužnih dečaka koji su ujedinili sve građane Srbije, videćete kako izgleda njihov život, ali i život svih naših ljudi u Štrpcu.

- Posekli smo Badnjak, družili smo se svi, i kad smo se vraćali, kad smo išli ka kući, presreo nas je taj neko ko je i pucao – rekao je Miloš.

Za „Premijera – Vikend specijal“ govorio je i glumac Milan Vasić, poreklom sa Kosova. On je uvek bio ponosan na to odakle dolazi, vaspitavan da poštuje prave vrednosti da ćuva tradiciju svoje zemlje, zbog čega je snimio pesmu „Poleteo soko sivi“, kojom je hteo da očuva pravu kosovsku pesmu, tradiciju i veru, a kroz spot je prikazao sve lepote Kosova i Metohije. On je glasno na društvenim mrežama iskazao podršku braći Stojanović, a ove nedelje čućete ga i u najgledanijoj emisiji o poznatima.

- Kad bi se oni bavili time da ih to boli, da je teško, šta će biti... Narod bi se iselio. Ali ne, oni su jaki – kaže popularni glumac.Premijerna ekipa stigla je i na sve važne događaje u prestonici, pa ćete videti razgovore sa najvećim zvezdama – Svetalnom Cecom Ražnatović, Marijom Šerifović, Zoricom Brunclik, Viki Miljković, zatim glumicom Tanjom Bošković, Katarinom Radivojević, Milanom Marićem, i bračnim parom Milicom Milšom i Žarkom Jokanovićem.

U goste stiže i čuveni Zoran Moka Slavnić, koji će otvoriti dušu o učešću svog sina Zvezdana Slavnića u najgledanijem rijalitiju „Zadruga“, odluci da ostavi nevenačnu suprugu Anu i uplovi u vezu sa Anđelom Đuričić.

O njegovom životu, ali i svemu što je njegov sin radio, teškom periodu kroz koji je prošao i trenutnom odnosu sa Anom, Moka će govoriti u „Premijera – Vikend specijalu“.

Ali to nije sve – ono najbolje vas čeka u novom „Premijera – Vikend specijalu“ u nedelju 22. januara uživo od 14 časova na TV Pink!

Autor: M.K.