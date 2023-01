'PRIČALI SU DA RADIM ZA LOVU...' Katarina Grujić progovorila o lošim etiketama i zlim jezicima sa kojima se bori, pa BRUTALNO odgovorila svima!

Iskreno!

Pevačica Katarina Grujić, u novom izdanju emisije 'Magazin In', priznala je koje loše priče su kružile o njoj i to od samog početka karijere pa i do dana danas.

Pevačica je progovorila o zlim jezicima i lošim pričama sa kojima se susreće od samog starta karijere.

Priča se danas, pričalo se i ranije su kada sam se pojavila i takmičila, da neko stoji iza mene, da radim za lovu... To je sve bilo iako su znali da mi je otac imućan i da zarađujem dok pevam... Ljudi kao da ne mogu to da shvate da si uspeo nešto u životu i da nemaš potrebu da se baviš nekim stvarima. Većina jednostavno voli da se meša u tuđe živote, tako je valjda lakše da se ne bave sopstvenim - jasno je rekla Kaća.

Autor: J. M. Đ.