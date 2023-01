OČI U OČI! Zvezdan poveo Anđelu u pab da se SUOČE sa Aleks i Zoricom, napao pevačicu i optužio je da LAŽE! (VIDEO)

Haos!

Tokom rasprave u hotelu, Anđela Đuričić je rekla Zvezdanu Slavniću da je Zorica Marković ispričala da je on pretio Aleksandri Nikolić, zbog čega je on sa Đuričićevom pošao do paba, gde je došlo do suočavanja.

Da li si rekla nekome da sam ti pretio? - pitao je Zvezdan.

Rekla sam da si rekao da si poslednja osoba sa kjom treba da se igram. Što ovde, što napolju - dodala je Aleks.

To je možda tako Anđela shvatila, nisi rekla da ti je pretio - nastavila je Zorica.

Meni je rekla Zorica da to kao pretnja zvuči - dodala je Anđela.

Da li si ti to shvatila kao pretnju? - pitao je Zvezdan.

Ne - odgovorila je Aleks.

Zoko, deset puta mi se razdvoja to moje. Slušao sam te opet ovako kad sam došao. Napravila si kao da se ništa nije dešavalo, da se dešavala šala - iznervirao se Slavnić.

Autor: M. P.