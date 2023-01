'JAVILI SU DA SAM UMRLA, MOJA DECA SU TO JEDVA PREŽIVELA' Nadu Obrić više puta ''ŽIVU SAHRANJIVALI'', a zbog ovog kolege bi se uvek POTUKLA!

Ona se već dugo bori sa raznim komentarima, a ne shvata kako neko može da je proglasi mrtvom i time joj uznemiri porodicu i prijatelje.

Pevačica Nada Obrić četiri puta borila se sa opakom bolešću. O tome je javno pričala, smatrajući da njena priča mođe da pomogne onima koji su se našli u istoj situaciji, ali je sada rešila da stavi tačku na tu temu. Ona se već dugo bori sa raznim komentarima, a ne shvata kako neko može da je proglasi mrtvom i time joj uznemiri porodicu i prijatelje.

- Meni je to strašno! Ne znam odakle kome ideja da me sahrani?! Nedavno se pojavila i neka slika gde sam u postelji. To me je neko slikao. Nikada se nisam tako slikala. Jedan čovek je napisao da sam umrla. Moja deca su bila u panici. Jedva su preživeli. Doživeli su stres. Neki iz južne Srbije je to napisao. Nek me sahranjuju, ne zanima me - kaže Obrićeva i nastavlja:

- Tako zluradim i morbidnim umovima, koji me sahranjuju na dnevnom nivou, suprotstavljam se time što izgledam bolje od mnogih. Govore mi da sam vitalnija čak i od decenijama mlađih od mene. I dalje sam aktivna na estradi, snimam emisije i dajem intervjue, a ne zaobilaze me ni skandali, ali i s tim lagano izlazim na kraj - kroz osmeh je poručila poznata pevačica.

Ona je istakla da joj je tokom celog života velika podrška kum Dragan Stojković Bosanac.

- Bosanac i ja radimo 100 godina, sve svoje hitove sam uradila s njim i Blagojem Košaninom. Bosanac me u dušu zna. Zna me u svim izdanjima, mogućim i nemogućim. Potukla bih se kad je on u pitanju. Spremna sam da se pobijem i život dam za njega - naglasila je pevačica, pa se osvrnula i na poslednji skandal koji joj se dogodio u emisiji "Magazin in", u kojoj se sukobila s Vesnom Vukelić Vendi:

- Nakon sporne emisije, gde sam bila napadnuta, obavila sam razgovor sa Sanjom Marinković, izvinila mi se i obećala da se takva situacija više nikada neće desiti. Je l' ti mene poštuješ? Onda nećeš ni da me pitaš za tu ženu. A Bosanac me je i tu odbranio.

