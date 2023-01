Šok!

U novom izdanju emisije "Premijera Vikend - Specijal", reporter Nemanja Vujičić kao svog sagovornika imao je bivšu nevenčanu suprugu Zvezdana Slavnića, Anu, koju je Slavnić ostavio zbog Anđele Đuričić.

Je l’ se osećaš okej?

- Pa onako i ne baš.

Bio je sa mnom uživo Moka Slavnić. Kada sam polazio ka tebi, zamolio me je da ti kažem da te nije spominjao i da nije davao loše izjavu o tebi, ali kada sam ga pitao za tebe, on me je zamolio da idemo na sledeće

- Što se tiče Moke, mogu da kažem jednu rečenicu, što se tiče mene on je veliki sportista, što se tiče toga kakav je čovek Zoran Moka Slavnić, za mene je nula. Pitanje je da li je bitnije biti bolji čovek ili sportista? Dovoljno sam rekla.

Kakvo je tvoje mišljenje kada gledaš čoveka kojeg si toliko čekala i čoveka koji ima novu devojku? Kako gledaš tvog nevenčanog bivšeg muža?

- Teško mi je da gledam sve. Toliko imam emocija, mislim da mojih 13 godina je najmanje u ovom smislu, prevara. Nije mene zabolela prevara, mene su zabolele druge stvari. Šta znači imati kodeks, poštovanje i čast? On je to izgubio, a za njega sam sve ove godine bila. Rekla sam da neću da brišem suze, jer sam ponosna na njih. Biće sve bolje, a za sve je potrebno vreme. Mislim da nisam jedina žena koja ovo prolazi i želim da se zahvalim svim ženama koje su mi slale beskrajan broj poruka. Uz njih mi je bilo lakše, kao nisam sama. Ja mislim da se čistim i treba da plačem. Ovo nije slabost, ovo nije hrabrost.

Da li si mogla da očekuješ da će ti se ovo dogoditi i da li si zaslužila?

- Ne. Iza kamere je moja drugarica 25 godina, koja zna sve što sam ja. Ona može da ti potvrdi da je ovo bilo iznenađenje, ali je ovo dar od Boga. Ne da nisam zaslužila i očekivala, nikada.

Moka je istakao da ste zajedno plakali

- Nismo plakali kada je to u pitanju, a što se tiče njegovog učešća, ja sam to naslutila, Moki prenela, ali ja to razumem, to je njegov sin. Za sve sam bila u pravu, ali ne bih više o tome šta sam prošla o Moki.

Shvatiš da je 15 godina ljubavi i ostatak bilo lažno ili uzalud ili mu se nešto dogodilo. Kako to definišeš?

- Ja bih rekla da je tih 15 godina moralo da se desi, da je ovo jedan veliki test u kom sam ga podržala, jer sam smatrala da se ovo neće desiti. Naravno da sam sa njim želela da ostvarim, imali smo planove zbog kojih je ušao u Zadrugu, koje nije iskreno rekao. Ušao je zbog nas. Za neki bolji život, bolje sura, da pokaže sebe, da greška koja mu se desila nažalost da je velika tragedija, da objasni kako se desilo. On je zbog svih ciljeva zbog kojih je ušao, pokazao je sve suprotno. Hvala mu što mi je otvorio oči.

Autor: N.Ž.