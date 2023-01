UŠAO U CRVENO! Car kipti od besa na Maju zbog pobacanih stvari, ona napravila totalni KARAMBOL - OBEZBEĐENJE IH JEDVA OBUZDALO! (VIDEO)

Istorija se ponavlja!

Kako je Filip Car pobacao Maji Marinković posteljinu po imanju, a ona njemu stvari, kada je to video, Car je ušao u crveno, te je urlao na nju.

Ku**o ja sam ti bacio pokrivač, ne stvarti. Majku li ti je**m, miči mi se iz života - urlao je Car.

Kako je krenuo do radionice da joj baci stvari, obezbeđenje je sprečilo dalji tok okršaja, ali je ona odletela brzinom svetlosti do rehaba i sela u njega, a on joj je vikao da izađe iz njega, što ona nije želela.

Izađi mi iz prostorije, leteće ti stvari, gola ćeš ići. Zadnji put ti govorim da izađeš iz rehaba, leteće ti sve - besneo je Filip.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Ž.