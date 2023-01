'LJUDI SU SE NASLAĐIVALI MOJOM MUKOM' Romana Panić o trouglu u kom se našla tokom veze sa Fotosom: Upadala sam u PARANOJE

Pevačica Romana Panić otvorila je dušu u jednoj TV emisiji, gde je otkrila do sada nepoznate detalje svog života.

Pevačica je priznala da joj je majka dala ime zbog čuvene pesme Đorđa Marjanovića, a onda su prešle na zaljubljivanja, odrastanje, da bi se dotakle i teme kada je pevačica bila veoma srećna u ljubavnoj vezi sa kiparksim advokatom Fotosom Pitađisom koji ju je i zaprosio a koja se na kraju završila trouglom i naravno razlazom. Pre Fotosa, imala je ozbiljnu vezu.

- Bila je to duža veza i živeli smo zajedno u Beogradu čak se bavili zajedno i ovim mojim poslom. Tada mi je to bilo mnogo bitno jer ja sam ipak došla sama u Beograd. Posle toga moj izabranik je bio i moja podrška i zaštita. Mada ovaj naš posao je takav, pogotovo žena u ovom poslu se vrlo često oseća usamljeno. Osećaš se kao da su svi nekako sa one strane, samo si ti sa ove strane. To je ono što je najteže u ovom pozivu. Ima dosta izazova i dosta teških situacija - ispričala je Romana, a onda se Slavica nadovezala rečenicom da je to možda neka vrsta emotivne nepradve jer daju ljubav muzici, muzika njima i širem auditorijumu i da je možda to upravo bio razlog zašto je uplovila u vezu sa kiparskim advokatom Fotosom sa kojim je bila četiri godine u vezi.

- Mogu da otkrijem da sam bila u vezi sa dečkom, živeli smo zajedno i ta veza je pukla, ali je bio jedan tip čoveka gde sam ja otišla napred u poslu, što svakom muškarcu prija do određene mere, ali kada se pređe ta neka linija ipak nije lako muškarcu da prati to. Onda se desio taj uspešni advokat koji mi je posvećivao veliku pažnju koji me u stvari opčinio tim nekim stvarima u tom nekom tadašnjem mom vremenu, a ja sam tada imala 31 godinu - kaže Romana a na pitanje čime je sve obasipao odgovara:

- Mislim da svaka žena pada na pažnju, na lepe reči. Bila je originalna priča, stranac, sve se dešavalo kao u nekoj bajci, prvih šest meseci ludila. Dosta sam provodila vremena u inostranstvu, i na Kipru, i u Atini, Solunu i gde god sam došla pevala sam, podržavao me je u tome. Ljudi su bili fascinirani, a ja sam osetila da negde u inostranstvu ljudi prepoznaju taj neki moj talenat i senzibilitet i ponelo me je to sve. A kada vas puno ponese, očekujete, ali to tada nisam znala, obično dođe i veliko razočarenje ili pad, to se meni desilo i zaista je bilo onako... Bilo je teško.

Romana je iz bajkovite priče otišla u potpuno drugu krajnost.

- Moram da priznam da u tom nekom vremenu, u tim nekim situacijama to kao da nisam bila ja. Kao da me je neko, kao neku lutku navodio da radim neke stvari koje su mnogima bile nelogične. To je bilo teško jer je kroz manipulaciju nekih ljudi sve u stvari bilo javno. To je zaista mnogo teško za nekoga ko je toliko emotivan kao ja, čak i na nekom zdravstvenom nivou to mi je jako štetilo i škodilo. Teške su to stvari kada si sam i treba da se suočiš, a svi te dočekaju kao hijene. Čak sam upadala i u neke paranoje da sve to nije slučajno da mi je to neko namestio... U medijima su izlazile neke stvari o kojima ja pojma nisam imala. Onda sam se nekako probudila iz svega toga i rekla sad je dosta sad ustajem i tražim grešku u sebi - priča Romana.

Muškarac koji je prosi istovremeno sa drugom ženom dobija dete...

- Dok čovek živi u prošlosti ne može da uđe u neku novu fazu i tog jednog dana sam se probudila i rekla sada je dosta to više ne postoji, to je jedno iskustvo, ja idem dalje, naćiću te neke greške u sebi koje su neki drugi ljudi iskoristili i naslađivali se tom mojom mukom sad treba da nađem šta sam ja to radila pogrešno i da nastavim i idem dalje - kaže iskreno Romana i dodaje:

- Bilo je zaista teških momenata. Nisam to htela da otkrivam nikome, mada sam ja do te mere iskrena da se to na mom licu vidi. Ja mogu da se transformišem u deset minuta, zasijam i isto tako se i ugasim. Toliko sam bila kao neka otvorena knjiga, puštala sam ljudima da uđu u tu moju emociju i opet kažem Bog nagradi tu iskrenost i nema šanse da vam kad tad ne da nagradu za sve to ili ako nešto trpite ili tu neku patnju ako je nepravda, ipak posle određenog vremena to sve dođe na svoje.

Autor: pink.rs