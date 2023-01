ZAMONAŠIO SE, PA ZBOG NJE OTIŠAO IZ MANASTIRA! Naša glumica je bila u braku sa 11 godina mlađim muškarcem, a razvod je KRILA GODINAMA!

Ivana Žigon se na Vidovdan 2006. godine udala za 11 godina mlađeg bivšeg monaha Grigorija Brkovića, koji je zbog nje napustio monaški život.

Venčanje je održano na šestomesečni pomen Ivaninom ocu Stevi Žigonu, a glumica i njen suprug Grigorije u julu su dobili naslednika Stevu. Međutim, njihov brak doživeo je krah 2011. godine, ali je umetnica to tri godine krila od javnosti.

Nakon razvoda sa sinom je otišla da živi u Aranđelovac na nekoliko meseci, kako bi lakše prebrodila ovu životnu fazu i smrt svoje majke Jelene, za koju je bila veoma vezana.

Međutim, usledio je veliki obrt, a Ivana je u januaru 2016. potvrdila da su ona i Grigorije ponovo zajedno, te da su ljubavi dali novu šansu.

Ivana je nedavno govorila o tome kako je ljudi doživljavaju.

- O meni je, recimo, fama da sam ja neka srednjoevekovna pojava i smeta im što sam nekako uvek van vinkla. Nema me, ja to priznajem, tamo gde je banalna sadašnjost. Meni nije bilo interesantno ono što je na površini, zanimala me je istina. Pravila sam svoje predstave kao velike avanture... Moje premijere su nekad bile daleko od očiju premijerskog beogradskog sveta dvojke, čak i kad su bile u prepunom Sava centru. Ali taj svet po meni kao da i nema da ponudi ništa novo - istakla je tada za "Blic".

Autor: pink.rs