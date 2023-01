'TOLIKO JE ISTICALA MORAL...' Osman Karić bez zadrške o Anđeli, Zvezdanu i Aleks: Kajaće se jako, još nije ni svesna!

Osman Karić, koji od prošle srede vodi "Amneziju" u "Zadruzi", sutra će ponovo raskrinkati Zadrugare, a sada je u izjavi za medije dao svoj sud o aktuelnim zbivanjima.

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić su mu trenutno najinspirativniji, a bez zadrške je izneo svoje mišljenje.

- Oni su u fazi početnog osećaja zaljubljenosti, ali to je, naravno, kratkog daha. Posle nje dolazi do prave ljubavi, kada volite nekog. Međutim, ako je jedno posesivno ljubomorno i u previše brine da ne ostane bez onog drugog, to može ugasiti vezu. To radi Anđela, ona guši Zvezdana i oduzima mu slobodu. Oni nemaju budućnost zbog toga jer će Zvezdan zbog stalnog pritiska pobeći od Anđele, i to u krevet kod Aleksandre Nikolić, kao što je i uradio. Aleks je mnogo zrelija i mirnaje luka za čoveka kakav je Slavnić. Zvezdan je neko ko nema više šta da izgubi jer se javno obratio sada već bivšoj ženi i raskinuo s njom - rekao je Osman i odgovorio da li bi Aleksandra Nikolić bila sa Zvezdanom:

Aleksandra je povređena, tako da se može desiti, ali i ne mora. Ona se još oporavlja od Filipa Cara. Mislim da današnje devojke i ne znaju šta je ljubav, one sviđanja i neki cilj u rijalitiju nazivaju ljubav. Jednu osobu možeš voleti samo jednom, kada napraviš pauzu i budeš s drugom osobom, možeš pokušati da ponovo voliš prvu, ali to je uzaludan pokušaj. Može postojati poštovanje, možeš biti u vezi u želji da se ljubav vrati, ali to je samo želja. Ljubav se ne vraća, ljubav se ne kupuje.

Osman je prokomentarisao Anđelu sada i njeno učešće u prošloj sezoni.

Anđela je od onih Barbika koje traže Kena, zgodnog i mišićavog tipa. Kada upoznaju njegovu unutrašnjost, odnosno prazninu i sivilo, nekog ko voli da stoji ispred ogledala, ko je narcis, zaljubljen u sebe, tada devojke shvate da je takav tip prazan, nema iks faktor i ne radi ih, tako je bilo s Matejem. Sada je Anđela sama sebi skočila u usta jer je prethodne sezone krivila sve redom zbog toga što je ona sada uradila. Da nije toliko isticala moral, ne bi ni ljude koji su je voleli toliko razočarala. Mislim da je započela nešto zbog čega će se veoma kajati, a toga nije ni svesna. Znate onu izreku "Dala baba dinar da uđe u kolo, a dva da izađe".

Autor: pink.rs