TEŠKA ISPOVEST O BORBI ZA ŽIVOT! Eva Ras otvorila dušu, prognozirali joj SMRT, na noge se digla CELA KLINIKA!

Glumica Eva Ras poznata je kao neko ko bez ustručavanja govori na brojne teme, a ne libi se da ih oboji živopisnim rečnikom. Vrlo često ova dama se koristi psovkama i prostim rečima, ali iza svega stoji njena namera da poentira određene situacije. Popularna glumica se dugo borila sa opakom bolešću i pobedila je, a jedno od svojih iskustava povezala je sa pričom iz detinjstva i oblikovala u zanimljivu izjavu za jedan portal.

- Moj deda je bio rabin. Jednom sam se oduševila kada sam pročitala "Dvadeset hiljada milja pod morem", pa kažem: "Kako je to uspeo Mark Tven? Je li moguće da je bio lađar na reci Misisipi?" Deda mi na oduševljenje uzvrati: "Smiri se, budalo, i on je prdnuo kada je morao". Prosto u judaizmu su stvari jednostavne... i Mark Tven je prdeo. To je fantastičan primer kako da budete jednostavan čovek, da se ne zanesete da ste neka veličina. Prdite svi, a ne možete da ne prdite - prisetila se Eva svojevremeno za naš portal, pa dodala:

- Odličan primer je i lečenje od kancera. Kada umirem od terapije, čitav konzilijum lekara na onkološkoj klinici čeka, jer ako ne prdnem umreću, a ne mogu ništa da uradim. Ili će da proradi ili neće da proradi. Amerikanci imaju to u svojim serijama... i v*ginu i erekciju, pa i disfunkciju erekcije. Svi su se zgražavali što ja psujem u rijalitiju, a psuje cela planeta, svi psuju.

Možda u Vatikanu ne psuju, nisam sigurna. Putem kablovske televizije vidimo kako ceo svet živi i tamo je sve prirodno, podrignu i prdnu, promiskuitetne cure... Sve je dozvoljeno... Slobodni ste građani planete - zaključila je glumica.

