Biće haosa?!

Maja Marinković otišla je do pušionice kako bi popušila cigaretu pred spavanje, a za to vreme Milica Veselinović prišla je do Mikice Bojanića, te ju je Filip Car pogledao.

Nakon toga, on je zavukao ruku u njen džep, i izvukao joj pare, što je Maja videla i odmah doletela.

Sela mu je u krilo i počela da ga ljubi, što je on odbijao, te mu je najavljivala haos zbog svega što radi.

Autor: N.Ž.