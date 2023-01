POTRESNE REČI! Tanja Savić kroz stihove objavila svoju najveću životnu DRAMU, evo kroz kakav emotivni lom je prolazila zbog supruga Dušana!

Prošla kroz pakao!

Pevačica Tanja Savić je preživela je pravu dramu kada je njen muž, Dušan Jovančević, bez njenog pristanka, odveo njihove sinove u Australiju.

Javnost je bila upućena u sve detalje agonije kroz koju je pevačica prolazila, a dok je jednom prilikom govorila o suprugu Dušanu i o sinovima koje nije mogla da viđa. Sada je otkrila da će kroz stihove otkriti kroz šta je prošla u braku.

– Snimila sam pesmu koja je direktno pokazivala moje emotivno stanje, odnosno šta se dešava kod mene u kući i u mom ljubavnom životu. Ta pesma nosi naziv “Siroče” – rekla je Tanja.

– Ponekad k’o siroče zaplačem, svako bi takvu me udomio. Ti bi mi lutku najdražu nasred ceste slomio, kartu mi kupio bez povratka, ni gladnu ne bi me nahranio. Kad pođe voz na onaj svet, živu bi me sahranio – deo je teksta ove pesme.

Autor: M. P.