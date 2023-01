'PRETVARALI SMO SE DA JEDNA BEBA MOŽE TO DA ISPRATI' Jelena Đoković iskreno o Noletovom očinstvu - bio je prvi teniser na svetu, a evo šta se DEŠAVALO U KUĆI

Jelena Đoković ističe da je roditeljstvom počela da se bavi i pre nego što je postala mama, kroz rad sa fondacijom.

Smatrala je da će joj teorijsko znanje pomoći da i kada se jednog dana sama bude ostvarila u ulozi majke, što lakše prođe kroz to, međutim, kako kaže, osim knjiga i život je imao mnogo čemu da je nauči.

Mislila sam da će meni to doći sve spontano i lako, ali sam shvatila da i život ima mnogo čemu da me nauči - kaže Jelena koja kao najveći izazov roditeljstva ističe to što su se pravili da "se ništa nije promenilo" - ističe Jelena.

- Meni je bilo izazovno jer smo se mi kao pretvarali da se ništa nije promenilo. Jer, Novakova karijera je bila u punom jeku, njegovi ciljevi i ambicije su bili poprilično visoki i mi smo se pretvarali da jedna mala beba može sve to da isprati i mi sa njom i da neće bitno promeniti, naš ritam naših putovanja... Međutim, potpuno nas poremetilo. Ja sam preuzela sve na sebe, da bih Novaka rasteretila. Imala sam i pomoć srećom, i moram da priznam da je te Stefanove prve godine Novak bio nepobediv. Završio je kao prvi na svetu i sve je bilo lepo, tako da je on zaključio da to nama lako ide, ali onda je ona druga godina bila kada sam ja rekla:"Ja ne mogu više, ovo je mnogo naporno" - kaže Jelena Đoković, koja dodaje da i danas ima izazova i poteškoća, ali joj je mnogo lakše.

Prošla sam određeni stepen edukacije i šta roditeljstvo iziskuje od majke i oca i imam mnogo sreće što je Novak takav partner i puno ljubavi dobijamo i kada je sa nama, posvećen je i sve ispada mnogo lakše kada porodica živi u zajedništvu i ljubavi - kaže Jelena.

Kako je istakla, Novak se u ulozi oca sjajno snašao.

Ja sam iznenađena koliko se on dobro prilagodio, s obzirom na to koliko je on veliki profesionalac posvećen svojoj karijeri. I bila sam jako iznanđena kako se on tako uspešno prebacio i u pelene i da prohodamo. Sa našom ćerkom je jako blizak i mislim da taj odnos između tate i ćerke je vidljiv kod nas u kući. Stefan i ja imamo posebnu vezu, al njih dvoje baš - kaže Đokovićka, koja navodi da je veoma zahvalna kada vidi da se u njihovoj kući i da ono što je slušala od drugih ljudi sada može i da doživi.

- Mnogo sam srećna što je baš on moj životni partner i što je roditelj sa mnom - kaže Jelena, koja sa svojim suprugom često razgovara o roditeljstvu.

- Pokušavamo da se sinhronizujemo i da pred decom budemo tim - kaže Jelena u jednom intervjuu i otkriva da ona i Novak redovno razmenjuju svoja mišljenja i promišljanja.

Autor: N.Ž.