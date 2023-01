CECINA ĆERKA KUPILA STAN! Anastasija pazarila LUKSUZNIH 100 kvadrata u Beogradu na vodi: ''Moja prva nekretnina u 24. godini, nije loše''

Anastasija Ražnatović kupila je luksuznu nekretninu u Beogradu na vodi!

Kako je ispričala prijateljima, potpisala je ugovor o kupovini luksuznog stana u zgradi koja je tek u početnoj fazi gradnje. Prostiraće se na preko 100 kvadrata, a useljenje može da planira tek za dve-tri godine.

Potpisala sam ugovor za stan, možemo da nazdravimo. Za dve i po godine ću moći da se uselim, stan je i dalje u izgradnji, biće gotov za dve do tri godine - rekla je Anastasija svojim prijateljima koji nisu krili oduševljenje zbog ovakvog uspeha.

Uređenje enterijera prepustiće mami Ceci i tetki Lidiji.

- Ne razmišljam kako će izgledati, mislim da će se moj ukus menjati vremenom što se tiče enterijera. Ne razumem se tu puno, više znam da kažem šta mi je lepo a šta nije. Mama i tetka se time bave i vole to, mislim da ću njima to da prepustim jer one znaju moj ukus. Ono što se njima dopada, dopada se i meni - otkrila je Anastasija.

Tek kad sam potpisala i izašla shvatila sam. Prvi stan, na tako lepoj lokaciji. Nije loše, sa 24 godine kupila svoj prvi stan. Osećaj kada sam kupila svoj prvi stan bio je predivan, oduvek sam želela da imam svoj stan. Uvek sam priželjkivala tu svoju samoću, da imam svoj prostor i svoj mir. Iznajmljivala sam stanove, živela sam sama i sa drugaricama i želela sam da imam svoj stan. Želela sam da ga kupim na Beogradu na vodi i uspela sam u tome - ispričala je Anastasija.

Autor: Pink.rs