Skandalozno objašnjenje Edite nakon što je premlatila rođenu sestru Indi: ''Nije se desilo ništa što se u porodicama ne dešava'' (VIDEO)

Snimak brutalne tuče sestara Indi i Edite Aradinović podigao je danas veliku prašinu u javnosti, naročito na društvenim mrežama. Pevačice su ćutale tokom čitavog danas, a potom se svaka na svom nalogu na Instagramu oglasila, poručivši da se tuče, eto, ponekad dešavaju, ali da se vole i da će uvek biti tu jedna za drugu, što je mnoge začudilo.

Edita se nije zaustavila na Instagram saopštenju, već je snimila i video za TikTok, gde je iznela, smatraju mnogi, skandaloznu odbranu. Naime, pevačica je objasnila da se između nje i Indi ne dešava "ništa što se ne dešava i u drugim porodicama".

- Pošto vidim da se viralno širi snimak gde se guram, čupam, bijem sa rođenom sestrom, želim samo da se oglasim s obzirom na to da sam javna ličnost. Da sam normalna, verovatno to niko ne bi video, niti bi nekoga to zanimalo, ne bih morala da se oglašavam - počela je Edita svoje izlaganje, a potom "poentirala".

Vidim da se baš širi snimak, razni su komentari. Nadam se da znate da nikada u životu nikada ništa loše ni ružno, protiv svoje sestre ne bih rekla. Možete prestati sa pretećim porukama, ali i porukama podrške, jer ovde se ne bira strana. To su neke privatne stvari. Dobro znate da postoje disfunkcionalni i funkcionalni odnosi porodični, da nigde nije savršeno. Danas se bijemo, sutra se volimo i obrnuto, ništa se nije desilo što se inače u porodicama ne dešava. Sve je u najboljem redu - objasnila je Edita, što je zaprepastilo mnoge.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Prethodno se oglasila na Instagramu i poručila da će se sa sestrom možda opet pobiti.

Braćo i sestre! Drugari i drugarice. Dušmani vi pogotovo. Sve je u najboljem redu. Vi najbolje znate kako porodice funkcionišu i ne funkcionišu. Smarate ako mislite da ćemo ona ili ja davati neke izjave, i baviti se ovom glupošću. Možda se do tad opet pobijemo ali valjano, s obzirom na to da smo ovde kao dve pijanice ispred supermarketa. Bilo kako bilo ni ja ne dam na nju ni ona na mene. Šta je po sredi za to stvarno treba da vas "boli patka". Uživajte volim vas.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: pink.rs