Osula rafalnu paljbu po Zvezdanu!

Pevačica i bivša učesnica Zadruge, Sandra Rešić za Pink.rs prokomentarisala je vezu Zvezdana Slavnića sa Anđelom Đuričić, kao i sinoćnji ulazak njegove bivše nevenčane supruge Ane Ćurčić u Zadrugu, koji je bez daha pratio pomno ceo region.

Naime, Sandra je najpre iznela svoje mišljenje o vereničkom prstenu koji je od fanova dobila Anđela, kao i o Zvezdanovoj reakciji na sve to.

- Pa ne znam šta da kažem, fanovi su poslali samo ono što Anđela danima govori - da bi se udala za njega, iako on želi drugu devojku. Pa s obzirom na to da smo utvrdili da Anđeli to baš i nije bitno, za prsten nije prerano. A Zvezdan nije oduševljen, jer ne znam ko želi da veri devojku koja mu se ne sviđa. Tako da moj komentar bih svela na citat sopstvene pesme: "Prerano je prekasno za oboje..." - rekla je Sandra za Pink.rs, a onda se osvrnula na Anin ulazak u Zadrugu i Slavnićevo sramno ponašanje nakon suočavanja sa njom na imanju.

- Je l' si šmeker? Je l' varaš? Ostavljaš ženu, a vrlo sam lepo razumela njene rečenice u studiju, naročito one neizgovorene! Budi šmeker i ostani i saslušaj i propati i izdrži i ako treba puzi po podu i pokrij se ušima, ne lomi tuđe stvari i ne beži kao p*čketina, veliki Slavniću. Kao što lepo reče žena: "U 4 zida si mogao sve", sad u jednom velikom prostoru, jednom zidu, ostani i budi muško! Suoči se, ako znas da j*beš po 17 sati, sad 17 sati sedi i slušaj bivšu ženu! - poručila je Rešićeva za naš portal.

Autor: M. K. ; R. L.