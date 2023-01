NJIH DVOJE ĆE SE POMIRITI' Zlata Petrović sigurna da će Ana dati drugu šansu Zvezdanu, ona odbrusila: Nemam sujete, borim se za sebe!

Neprijatna situacija.

Tokom današnje emisije "Magazin In" došlo je do manje rasprave između Zlate Petrović i Ane Ćurčić i to zbog toga što je Zlata ubeđena da će Ana oprostiti Zvezdanu Slavniću.

Njih dvoje će da se pomire, ja stojim iza toga, kad ti ulaziš da se boriš za nekog - rekla je Zlata.

Ja se borim za sebe. On je ušao da se bori za nas, a ja sam ušla da se borim za sebe, prvi put u životu, jer sam se uvek borila za nas - navela je Ana.

To je jedna sujeta, ona je sad povređena - istakla je pevačica.

Ne, ja nemam sujetu u ovom odnosu nimalo - ponovila je Ana.

Autor: R.L.