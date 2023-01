'SAD ĆE I DRUGO DETE...' Otac Anđelke Prpić prvi put progovorio o naslednici i svemu što joj se izdešavalo! Evo da li ima njegovu podršku!

Prvi put otac trenutno najpopularnije glumice Anđelke Prpić otkriva detalje iz života glumice o kojima se danima bruji.

Anđelka Prpić je, kako su rekli njeni sugrađani, imala veliku podršku porodice, a da je ima i dan danas rekao nam je njen otac Predrag Stević.

Već kao mlada opredelila se za glumu, a njen otac kaže da se nisu mešali u njen izbor.

- Mi nismo ništa uticali, to je ona sama rešila. Nismo razmišljali šta će da upiše, ona je sve sama, mada smo znali da je talenat za to - iskreno kaže Predrag.

Anđelka je oduvek isticala odakle potiče, na šta je njen otac ponosan.

- Nikada nije zaboravila odakle je. Voli da dođe, a ponaša se isto kao što se i ranije ponašala - iskreno kaže Predrag Stević i dodaje:

- Pre je dolazila, sada slabije, ali njen sin, naš unuk dolazi. Još dok je bio manji, on je tu radio na kasi.

Anđelka je u više navrata u intervjuima pričala o tome kako je odrasla po svadbama.

- Uvek smo bili po svadbama. Ona je bila takva, kada odemo na svadbe, sedne na klupu, peva, veseli se. Kada je bila mala i u kafane smo je dosta vodili. Ja sam je vodio i odvodio iz vrtića, uzmem je, onda svratimo, bila je kafana "Karpati" naša ovde, sednemo, ona pije borovnicu, ja pivo - ispričao je Anđelkin otac.

Vest o tome da je Anđelka Prpić zatrudnela sa najboljim prijateljem bivšeg muža, privukla je ogromnu pažnju, a evo kako su se sa celom situacijom nosili njeni roditelji.

- Pa da vam kažem, nije baš lako. Više moja supruga nego ja... Mene to slabo neko i pita ali ja je podržavam u svemu, to je moje dete. Ja je nisam ni udavao ni ovo, ona je sama to rešila. Kažem vam, mene stvarno niko nije stao da pita: "Je li šta je bilo, šta je ovo...", stvarno nikad, a Dušku tako dođu, pitaju, ona se malo i nervira i sekira - kaže iskreno Anđelkin otac Predrag Stević.

O tome kakva je bila a kakva je sada Predrag nema zamerki:

- Ostala je prizemna, kao što je uvek bila i što mi je najdraže. Zna odakle potiče što je uvek i naglašavala i ponosan sam nju što je uspela u životu i što ima i porodicu, sad će i drugo dete, kao što znate.

