Evo u kakvim su odnosima sestre zapravo!

Pevačica Indira Aradinović Indi govorila je u ''Novom vikend jutru'' kod Jovane Jeremić na televiziji Pink o skandaloznoj tuči sa sestrom Editom, o čemu se danima piše i priča.

Kako kaže Indi ekskluzivno za Pink, ona je s Editom u dobrim odnosima, a o sestri nakon svega ima samo reči hvale.

- To nije star, a nije baš ni nov snimak. To se desilo relativno skoro. Kao i u svim porodicama gde ima ljubavi, ima i obračuna. Kod mene i moje sestre je samo zbog preterane sličnosti i temperamenata. Kad se spojimo to je jedna jaka energija. O Editi mogu samo reči hvale da kažem, to je osoba koja mene može da rasplače i nasmeje. Čupamo se, kidamo, ali to su zaista situacije koje se dešavaju u svakodnevnim životima, a mi smo javne ličnosti - rekla je Indi i dodala:

- Jadna moja majka, koja je carica koja je morala da prođe sve. Mi smo rođene sestre, nismo neprijateljice. Mi možemo da ne razgovaramo privatno, ali mi opet ne bismo pljuvale jedna po drugoj, to je zaista za mene vid nevaspitanja, nešto iznad porodice. Ja mogu da ogovaram nekog ko mi nije niko i ništa, ali rođenu sestru ne. Mogu u lice da joj kažem šta mislim - poručila je pevačica i prokomentaridala glasine da postoji navodni eksplicitni snimak koji bi mogao da ugrozi Editu, te da su sestre zbog toga zaratile.

- Naravno da nije tačno, nema snimka. Može bilo ko mirno da spava i da postoji, mi se samo tako volimo, to je deo naše ljubavi. Ti odnosi pokazuju neku veštačku ljubav... - rekla je pevačica i otkrila da li joj prijaju poređenja sa Editom.

- Prija mi da čujem tako nešto s obzirom na to koliko sam starija. Ja bih dušmanima poručila da se ne sekiraju. Takve smo osobe, takvog temparementa, slične smo, koliko nismo, toliko i jesmo. Krv nije voda. Moja sestra je trenutno uspešnija, ja sam svoj vrhunac već doživela. Tu nema polemike - otkrila je Indi,a onda je Jovana ispričala kakvu tuču je ona imala sa svojom sestrom.

- I ja sam se tukla, pre 13 i 14 godina potukle smo se i ja i moja sestra u stanu. Sve je gorelo, gorela je cela zgrada. Oko nebitne stvari, stavila sam neku nadogradnju i ona je uzela da mi čupa nadogradnju i nastao je haos. Samo želim da stavim tačku na to. Mi smo vrlo vaspitane - priznala je Jovana, a Indi je otkrila da joj je Edita poklonila pesmu koja uskoro izlazi.

- Izlazi moja nova pesma koju mi je Edita poklonila. Interesantno. Ovih dana izlazi i spot je snimljen, zahvaljujući Editi, pomogla mi je da pronađem onu staru Indi s početka karijere. Naziv pesme neću još otkrivati - kaže Indi.

Autor: M.K.