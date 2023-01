OGROMNA BURA ZBOG TRANSRODNE TAKMIČARKE U ZVEZDAMA GRANDA! Alina se pojavila u elegantnoj haljina s visokim potpeticama, svedena ŠMINKA, a on joj OČITAO lekciju!

Prvi put javnosti se predstavila i njena porodica, otac, brat, snajka i bratanica koji su joj najveća životna podrška.

- Pozdravljam vas sve, znam da je teško, ali navijamo za našeg čoveka. Mi se nadamo da će proći u treći krug, navijamo, ali joj najviše u životu želimo zdravlje, sreću i ljubav – poručio je Alinin tata sa suzama u očima.

Žiri često ima prepirke i nesuglasice oko takmičara, a su ove subote svi bili saglasni u jednom mišljenju, da je Alina podbacila zbog priče i svega šta se dešavalo oko nje i da joj je to stvorilo teret koji nije mogla da iznese do kraja.

- Ovaj par mi uopšte nije prijao u ovom trenutku. Alina, sve pohvale za tebe kada je u pitanju ponašanje na sceni, ples, svetlo, kamere. Pevanje u ovom momentu nije bilo dobro, ne kažem da je bila katastrofa, bila si u intonaciji, ali imajući u vidu kakve kandidate imamo, morala bi da vežbaš mnogo. To ne znači da nećeš biti bolja u drgom krugu. Sa druge strane Kenane, ovo mi je bilo preagresivno, do te mere agresivno da nije bilo lepo. Sam si sebi dao penal bez golmana. Sa ovom mamom si me ubio, ne znači ako pevaš visoko da si dobar pevač. Imaš zanimljivu boju, ali je večeras bilo mnogo agresivno – rekla je Marija.

- Alina, i sama si potvrdila da te je sve ovo malo ponelo, ali da si malo više vežbala i radila bilo bi bolje. Imam osećaj da si malo lenja kada je vežbanje u pitanju – rekla je Ana, a ona je odmah odgovorila:

- Ja iskreno imam problem sa akcetovanjem reči, uzela sam čak i logopeda da ispravljam greške – kazala je takmičarka, a Ana je nastavila:

- Nemoj da se opterećuješ oko toga, uzmi logopeda i vežbaj, ali moraš da menjaš repertaar, da tražiš fazon i fora pesme da bi nas zabavila i da dobijaš glasove od nas. Ti ne možeš da pevaš pesme Milice Pavlović ili ovu drugu.

- Ceca se baš potrudila oko mene i zaista sam bila iznenađena, zajedno smo tražila pesme i vežbale – dodala je Alina.

Autor: M.K.