RAŽNATOVIĆI I PRIČA O MISTERIOZNOM BROJU 24! Ove detalje sigurno niste znali, a Veljko i Bogdana danas proslavljaju pola decenije ljubavi!

Veljko i Bogdana Ražnatović danas proslavljaju pet godina ljubavi.

Naslednik folk pevačice Cece Ražnatović i nekadašnja košarkašica iz Titela venčali su se nedugo posle upoznavanja, a 2020. godine postali su roditelji malog Željka, kome su dali ime po bokserovom ocu. Povodom jubileja Ražnatovića, podsetimo se nekih od najlepših trenutaka, koji su obeležili proteklih pola decenije njihove ljubavi.

Bogdana i Veljko zavetovali su se na večnu ljubav 24. novembra 2019. godine u Hramu Svetog Save, a ovaj datum nije slučajno izabran. Naime, 2019. je bilo tačno 24 godine od dana kada su njegovi roditelji Ceca i Željko Ražnatović Arkan izgovorili sudbonosno "da", ali to nije sve. Bogdana, koja je u tom trenutku bila u drugom stanju, postala je gospođa Ražnatović takođe u svojoj 24. godini. Spektakularno slavlje upriličeno je u jednom luksuznom prestoničkom hotelu, pred oko 500 zvanica.

Rođenje prvog deteta

Dana 3. juna u jednoj privatnoj beogradskoj klinici na svet je došao njihov naslednik Željko. Beba je po rođenju bila teška 3,360 gr, duga 53 cm, te je dobila ocenu 10. Porođaj je obavljen pomoću carkog reza, a izvršio ga je doktor Milenko Proročić, koji je, takođe, oba puta porodio Veljkovu majku, Cecu.

Prvi rođendan malog Željka

Prvi rođendan malenog Željka svakako je bio najsrećniji dan u porodici Ražnatović još od trenutka kada je on došao na svet. Slavlje je tada upriličeno u jednom restoranu i sve je bilo u motivima lavova. Slavljenik je sa oduševljenjem posmatrao sve što se dešava oko njega, a atmosfera na žurki, po priznanju zvanica, bila je za pamćenje.

Vest o proširenju porodice

Protekla godina za zaljubljeni par značajna je jer su tada otkrili da će se u ulozi roditelja ostvariti drugi put. Naime, Ražnatovići su 7. oktobra zajedno sa ostatkom sveta saznali da će Željko dobiti brata, koga su odličili da nazovu Krstan, a sreću i zadovoljstvo povodom proširenja porodice mladi bokser nije krio.

- Osećam se kao i prvi put, samo još blagoslovenije. Hvala dragom Bogu. Ne mogu da kažem da mi to ne daje vetar u leđa, ali sa snagom se rodiš ili ne, to je prosto tako ‒ priznao je tada Veljko i otkrio zašto su se Bogdana i on odlučili za ovo, retko, ali lepo ime.

- Krstan je posebno staro srpsko ime. Unikatno je, nije često ime, što je svakako još bolje za nas. Ja sam Veljko, i nikada me nisu zvali po nadimku, pa smatram da ni moj sin neće imati nadimak. Krstan je dovoljno.

Prva zajednička imovina

Pored svog primarnog zanimanja, boksa, Veljko nikada nije krio da sebe i svoju porodicu vidi na selu, daleko od gradske vreve. Tim povodom, Veljko je, nedaleko od Žitorađe, tačnije u selu Stara Božurna, kupio ogroman plac, na kom je sagrađen objekat koji ima više od 5.000 kvadrata.

- Ovaj plac je platio sigurno 30.000 evra, velika je farma koju ne može svako da priušti. Unutra ima mnogo svinja i prasića, kupio je i konja, a u sve to uložio je još najmanje 20.000 evra. Imaju ljude koji dolaze i vode računa o svemu. Nisam ljubomoran, meni je drago što je tu, ja svakako ne bih imao para to da kupim. Bolje što je on kupio, pa ulaže u to, nego da propada - pričao je tada za medije izvesni komšija.

