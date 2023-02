'BUDI UZ MENE KAO ŠTO ŽELIŠ, PI*KO JEDNA' Zvezdan kao razjareni bik urla na Anu, pokušava da se zaleti kroz staklo, ona se trese i plače: BOLI ME KU*AC ZA TEBE! (VIDEO)

Skandal!

Obezbeđenje je zadržalo Zvezdana Slavnića da se ne zaleti kroz staklo, i sve vreme ga je držalo dok je on divljao. Ana Ćurčić je sve vreme plakala i smirivala ga, a on ju je vređao i psovao, pa mu je rekla da je on ne zanima za sto života.

Proleteću kroz staklo i leći ću pored tebe - rekao je Zvezdan.

Što mi osporavaš da kažem šta hoću? Šta ti radim ja bre - rekla je Ana.

Što mi radiš to, boli me, nemoj da me lažeš. Mozak mi trne, nije mi dobro - rekao je Zvezdan.

Mene boli ku*ac za tebe - rekla je Ana.

Moju majicu daješ, sram te bilo, je l' moguće? Budi uz mene p*čko jedna smrdljiva, kao što želiš. Boliš me i je*eš - rekao je Zvezdan.

Šta hoćeš bre ti od mene - rekla je Ana.

Pi*ko jedna, sad ćeš da vidiš. Biću monstrum - rekao je Zvezdan.

Detaljnije u nastavku teksta.

Zadruga 6 - Zvezdan pokušava da prođe kroz staklo - 01.02.2023. pic.twitter.com/gwR3kh7jCO — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 01. фебруар 2023.

Zadruga 6 - Zvezdan i Ana zaratili, ona ga smiruje - 01.02.2023. pic.twitter.com/bphhAE4qM2 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 01. фебруар 2023.

Zadruga 6 - Zvezdan urla na Anu - 01.02.2023. pic.twitter.com/iSimjU1w5J — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 01. фебруар 2023.

Zadruga 6 - Ana govori Zvezdanu da je boli ku*ac za Zvezdana - 01.02.2023. pic.twitter.com/BqRgve8y3z — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 01. фебруар 2023.

Zadruga 6 - Zvezdan "pljuje" i vređa Anu, ona plače - 01.02.2023. pic.twitter.com/0aWYzSPtwu — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 01. фебруар 2023.

Autor: M. M.