GOLE ŽENE GA HVATAJU ZA POLNI ORGAN, on njih za grudi! Ljuba Perućica uhvaćen u NEPRIMERENOM IZDANJU, šta će mu reći supruga? (FOTO)

Šta mu bi?

Pevač Ljuba Perućica i njegova supruga Katarina odlučili su da hladne januarske dane u Beogradu zamene toplijim krajevima.

Oni su otputovali na Tajland, gde egzotike ne nedostaje. Ljuba se fotografisao u izuzetno neprimerenom i čudnom izdanju. On je pozirao sa lokalnim igračicama koje su bile i više nego oskudno odevene.

I to ne bi bilo ništa čudno, da one nisu navalile na njega, a i on na njih. Igračice su uhvatile Ljubu za polni organ, dok je on njih uhvatio za grudi.

Navalile da se slikaju sa mnom ili da se pogine, i ja šta ću, moram da ispunim želju - poručio je pevač uz kontroverzne fotografije, a ostaje da ispratimo šta će mu reći supruga na ove poze.

Autor: R.L.