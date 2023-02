KAO SA RAZGLEDNICE! OVDE žive Ana Ivanović i Švajni, a evo i zbog čega su se odlučili na ovaj korak! (FOTO)

Ana Ivanović i njen suprug Bastijan Švajnštajger povukli su se iz profesionalnog sporta pre nekog vremena i odlučili da naprave svoje mesto za užvanje. Iz užurbanog Čikaga oni su se pre par godina preselili u idilično selo Vestendorf koje se nalazi u Austriji.

I nije ludo što su odabrali baš to mestašce.

Smešteno visoko među okolnim planinama na sunčanoj visoravni, ovo mesto deluje kao sa razglednice. Vestendorf ima samo oko 3.500 stanovnika, ali je popularna turistička destinacija i leti i zimi – kao skijalište i kao destinacija za pešačke ture. Ana i Švajni su odabrali ovo mesto daleko od zagađenih gradova da u njemu odgajaju sinove Luku i Leona.

Tamo oni žive u luksuznoj vili koja ima oko 400 kvadrata i navodno je koštala oko 3,5 miliona evra. U sklopu ove nekretnine je i veliko dvorište puno zelenila, teniski i fudbalski teren.

After Chicago, Ana Ivanovic and Bastian Schweinsteiger will call this picturesque Austrian village of #Westendorf

their home https://t.co/kcZCUIJY5t pic.twitter.com/kZfMK9yLI7