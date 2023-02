OVA POZNATA SRPSKA PEVAČICA JE UNUKA NAJPOZNATIJE PROROČICE! Baba Vanga je odgajila i čuvala, a od nje je nasledila SNAŽNU intuiciju! (FOTO)

Pre nekoliko godina se vratila na estradu nakon duže pauze, pa je tom prilikom ispričala sve o Baba Vangi.

Pevačica Danijela Vranić šokirala je javnost kada je svojevremeno otkrila da je u srodstvu sa Baba Vangom. Naime, Danijela se dugo borila s raznim privatnim problemima, a pre nekoliko godina se vratila na estradu nakon duže pauze, pa je tom prilikom ispričala sve o Baba Vangi.

- Ona je mogla da predvidi kad će se desiti neke radikalne stvari, ali je nismo doživljavali na takav način. Tatu sam stalno zapitkivala da mi kaže da li je možda baka nešto rekla za nas, a on nam je u šali uvek govorio samo to da ćemo moja sestra i ja biti srećne. Zapravo, mi i jesmo srećne. Inače, tata je taj koji je pobijao sve što je baka govorila i nije verovao iako je ona pogađala. Svakako o njoj ne pričamo kao o proročici - ističe Danijela, koja je iako joj Vanga nije rođena baka, ubeđena u to da je baš od nje nasledila snažnu intuiciju.

- Ranije sam mogla da predosetim neke stvari. Definitivno imam jaku intuiciju, toliko da se moje drugarice često začude koliko je izražena. To mi mnogo znači u mom poslu jer uvek znam da li će nešto biti u redu ili ne. Ipak, nisam nikad htela preozbiljno da pričam o tome - rekla je Danijela.

Pevačica je potom otkrila i da li je bila bliska sa Baba Vangom.

- Čuvala je mene i sestru kad smo bile male, ali se ne sećam mnogo toga. Za nas je bila samo naša baka i ništa više. Gajimo samo ljubav prema njoj i ponosna sam na nju kao na baku, a ne kao na proročicu - istakla je Vranićeva svojevremeno.

Autor: M.K.