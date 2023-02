'BILO JE MOMENATA KAD NISAM IMAO ZA HLEB' Bojan Marović progovorio o GUBITKU OCA i teškim životnim trenucima!

Talentovanog pevača Bojana Marovića život je često stavljao na iskušenja. Znao je da mora da bude jak da ne posustane, iako je često pomišljao da hoda po ivici ledenog brega.

Dok je publici pevao najlepše balade i osmehom osvajao simpatije slušalaca, Bojan je često u svoja četiri zida proživljavao teške trenutke.

- Mislim da ne postoji čovek na Balkanu da nije barem jednom to pomislio, ali to je sve život, mislim da ne treba na to gledati toliko tragično. Kad god je presija, promenim sredinu. To je prva stvar koju uradim. Odem malo do mora i bude mi bolje. Tu je sva energija i moja baza - kaže Bojan Marović i dodaje:

- Imao sam prelepo detinjstvo. Odrastao sam u kraju gde smo svi igrali fudbal i košarku, po ceo dan. Pamtim da sam uživao u svemu tome. Od starta smo imali duh za borbu, ko je bolji i jači. Imao sam sreću da odrastem u sredini koja je takva kakva jeste. Imala je svojih lepih i ružnih strana. Što se svega ostalog tiče držim se onoga što je Ćopić napisao: “Samo lepe stvari ostaju za čoveka“ i trudim se da samo lepe stvari pamtim, a da one ružne ostanu u folderu koji se nikada ne otvara i koji ima vrlo ograničenu memoriju.

O tome koliko mu znače brat Boris i majka Sanja, Bojan je u videu iznad sa puno emocija govorio. Oni su mu bili oslonac i vetar u leđa. Za majku kaže da je žena s puno hrabrosti koja je izvela brata i njega na pravi put i napravila ljude koji drugi poštuju i cene.

