ZAUVEK KRAJ SA ZVEZDANOM?! Anđela Đuričić skinula VERENIČKI PRSTEN sa ruke! (VIDEO)

Nema kraja drami!

Anđela Đuričić je nedavno od fanova za mesečnicu veze sa Zvezdanom Slavnićem dobila i prsten, koji joj je on stavio na ruku, što su smatrali generalnom probom veridbe. Večeras je u emisiji "Gledanje snimaka" došlo do drame između Anđele i Zvezdana kad je Đuričićeva saznala da je on Ani Ćurčić prićao da ga je Anđela molila za bebu.

Anđela je donela konačnu odluku. Skinula je verenički prsten sa ruke i tako jasno stavila do znanja da više ne planira budućnost sa Zvezdanom.

Autor: M. P.