MALO KO SE SEĆA OVOGA! Anđelka Prpić vodila KVIZOVE, a bila je domaćin ove emisije na početku karijere! (FOTO)

Njene kolege su bile protiv toga!

Glumica Anđelka Prpić prodrmala je domaću javnost kada se saznalo da je u vezi sa najboljim prijateljem bivšeg muža s kojima čeka dete. Glumica, koja je ispočetka najveći slavu stekla kao voditeljka, na početku karijere pre 11 godina vodila je i emisiju "48 sati svadba".Prpićka ne krije da su joj kolege tada govorile da joj ne treba takav angažman.

- Radila sam emisiju "48 sati svadba". To sam radila jedno leto. Sve kolege koje su me savetovale i želele mi dobro, svi su bili protiv toga - rekla je ona jednom prilikom u emisiji ''Amidži šou'' kod Ognjena Amidžića.

- Rekli su mi da ne prihvatim, u fazonu - šta će mi to, to je "treš" (đubre). Međutim, ja sam iz Požarevca, odnosno jednog sela oko Požarevca, sada su svi u Beču, kako je to obično bilo u našem kraju. Meni je taj naš mentalitet u DNK, to kako se slave svadbe, običaji, muzika pod šatrom, igranje kola, Moravac, Vlaško. Ja to ne bih imala gde više da pokažem, a znam sve da ih igram - dodala je tada.

- Znam i Moravac, i Vlaško, Užičko, sve. Vlaško kolo je ozbiljan kardio. Na tim svadbama na kojima sam bila kao klinka, jer sam praktično odrasla pod šatorom, sve slike iz detinjstva sa mamom i tatom su mi ispod šatora. Ja sam ih uvek pitala: "Da li ste me vodili negde drugde, o čemu se radi?". Vodio me tata i na Marakanu, to su neke uspomene koje vučem, da ne kažem traume - zaključila je.

Vest o tome da je Anđelka Prpić zatrudnela sa najboljim prijateljem bivšeg muža, privukla je ogromnu pažnju, a njen otac je nedavno progovorio na tu temu.

- Pa da vam kažem, nije baš lako. Više moja supruga nego ja... Mene to slabo neko i pita ali ja je podržavam u svemu, to je moje dete. Ja je nisam ni udavao ni ovo, ona je sama to rešila. Kažem vam, mene stvarno niko nije stao da pita: "Je li šta je bilo, šta je ovo...", stvarno nikad, a Dušku tako dođu, pitaju, ona se malo i nervira i sekira - kazao je iskreno Anđelkin otac Predrag Stević.

Anđelka i Marko su se, podsetimo, nedavno pojavili prvi put u javnosti na proslavi voditeljke Marije Kilibarde. Tada je svima pokazala i trudnički stomak, dok je sve vreme bila odlično raspoložena, nisu krili da su zaljubljeni, neprestanos u se grlili, ljubili, a osmeh nisu skidali sa lica.

Autor: Pink.rs