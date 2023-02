SKANDAL OKO PODELE IMOVINE! Bivši partner Merime Njegomir UDAO ĆERKU NA RANČU U SURČINU, mladina majka nije došla na svadbu! (FOTO)

Šok!

Bivši partner Merime Njegomir, Dragoljub Marković, napravio je svadbeno veselje ćerki na jednom ranču u Surčinu, međutim, njegova bivša supruga, inače mladina mama, se nije pojavila zbog podele imovine.

- Mnogo je bilo lepo veselje, ali nije moglo da prođe bez konflikta. Darija se udala za svog izabranika Milutina Pešića, s kojim ima dete, i ništa nije slutilo da nešto može poći po zlu. Na zabavi je bio Branislav Lečić, kao i Goran Bregović, Dragoljubovi bliski prijatelji, ali ostale zvanice su primetile da se nije pojavila mladina majka, i to zbog konflikta koji je nastao zbog stana u centra Beograda - priča sagovornik i objašnjava detalje:

- Taj stan Dragoljubova prva supruga, od koje se razveo pre trideset godina, na sve načine pokušava da prisvoji za sebe, a na štetu svog deteta. Dragoljub je svojevremeno kupio tu nekretninu i namenio je ćerki. Međutim, majka joj je uzela stan i ne želi da joj ga da. Potkrovlje koje je Dragoljub renovirao je bilo u vlasništvu njegove bivše žene, a kada je adaptacija bila završena, ona je odbila da prebaci stan na njihovo dete iako je takav bio dogovor. Mlada je blistala iako joj nije bilo svejedno pošto joj se majka nije pojavila na najvažnijem danu u njenom životu. Eto, sukob je u toku i ko zna kako će se završiti - tvrdi izvor.

- Tačno je to što ste čuli. Ne bih da detaljišem o porodičnim problemima. Tužno je to što čini majka mog deteta. Ne bih da ulazim u detalje.

Inače, Merima Njegomir i Dragoljub započeli su vezu u februaru 2015. godine. Posle dva meseca pevačica se iz centra grada preselila na njegovo imanje u Surčinu. Živeli su zajedno oko godinu i po pa su se na jesen 2016. razišli.Merima Njegomir je preminula pre dve godine nakon borbe sa opakom bolešću. Tada se Dragoljub bolnim rečima oprostio od nje.

- To je grozna vest. Otišla je jedna od najvećih pevačica sa naših prostora ikada. Jedna veoma nežna, a u isto vreme snažna osoba. Iskreno mi je beskonačno žao. Pre 10 dana me je pozvala iz bolnice, strašno sam se potresao nakon tog razgovora. To je bio naš poslednji razgovor - istakao je Dragoljub tada za medije.

