NA SVE NAČINE POKUŠAVA DA PRIVUČE NJENU PAŽNJU! Zvezdan gori u sebi jer ga Ana ne konstatuje pa došao do njenog kreveta i PROSUO JOJ VODU! (VIDEO)

Sramno!

Zvezdan Slavnić ne može da podnese to što Ana Ćurčić ne želi više da komunicira sa njim. On je celo veče na sve načiine pokušavao da priuče njenu pažnju ali mu to nije polazilo za rukom.

Naime, U jendom momentu je Zvezdan došao do Aninog kreveta pa je pao na njega i prosuo vodu po istom kako bi isprocirao Anu, ali mu to nije pošlo za rukom.

Autor: Pink.rs