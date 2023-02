NEKULTURNO JE VRAĆATI POKLONE: Najmlađa KRALJICA BAKŠIŠA otkrila zbog čega nije vratila Roleks koji je DOBILA na nastupu!

Zanimljiva anegdota!

Pevačica Zorana Mićanović našla se na meti pojedinih korisnika društvenih mreža jer je od gosta u jednom lokalu uzela Roleks.

Dok je ona izvodila jednu pesmu, atmosfera je dostigla najviši nivo i on je s ruke skinuo skupoceni sat i dao ga pevačici. Pre nego što je dobila ovaj vredan poklon, Zorana, koja je postala poznata kroz takmičenje "Zvezde Granda" i po hitu "Sikter", koji joj je napisao njen mentor Aleksandar Milić Mili, našalila se s gostom kada mu je rekla: "daj Roleks", ni ne sluteći da će on to zaista uraditi.

Na kraju sat od nekoliko hiljada evra postao je zaista njen.

Najpre sam htela da mu vratim sat, ali on za to nije želeo ni da čuje, tako da sam ga na kraju zadržala. Ali, pravo da vam kažem, nekulturno je vraćati poklone - sa osmehom je rekla Zorana, koju zovu kraljica bakšiša.

Autor: Pink.rs