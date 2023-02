I sam je krenuo put Crne Gore naoružan, a kako kaže, već trideset godina zbog tog događaja Žarko Laušević živi kao nesrećan čovek.

Toma Fila jedan je od advokata koji je radio na slučaju glumca Žarka Lauševića, koji je u mladosti, nesrećnim slučajem, ubio dvoje ljudi u Podgorici. Kako je Fila objasnio, Žarko i njegov brat bili su napadnuti u kafani dok su čekali hranu, a tragičnom ishodu doprinela su dva nesrećna događaja.

- To se desilo u avgustu 1993, trideset godina je prošlo, a i dalje se priča o tome. Bilo je mnogo dobrih advokata i sudija, ali na tom problemu su pali plemenski - kaže Fila, koji ne krije da mu je i samom bio ugrožen život jer je branio glumca.

- To su putevi nesreće. Prvo je igrao Marka Kraljevića u mladosti, prećeno mu je smrću zbpg toga, a uzeo je pištolj da se brani. Druga nesreća je što mu se auto nije zatvarao, a treća nesreća je što je držao pištolj u tašni koja se nije zatvarala u potpunosti - kaže Fila.

- Kada sam ja došao, Žarko je dva meseca bio bez advokata. Ja ga branim, zvao me je njegov brat, upravnik zatvora. Branio sam ga besplatno. To se nije radilo za pare. Oni su pretili, jedan je hteo da me ubode nožem - priseća se čuveni advokat.

I sam je krenuo put Crne Gore naoružan, a kako kaže, već trideset godina zbog tog događaja Žarko Laušević živi kao nesrećan čovek.

- Dušan Mašić se prijavio da ide sa mnom, imao je dva pištolja, da se branimo dok možemo. Sva sreća po Žarka Lauševića da su doveli kelnerice iz Bosne da svedoče. On je pošao sa bratom da pojede pljeskavicu. Izađu iz kola zajedno, a Žarko se seti da mu ne rade vrata i uzme tašnu i kasetofon. Jedan se od njih udvarao toj što je pravila pljeskavice, proradila je sujeta, a Žarko je tada imao čistu biografiju - priča Toma.

Cela zbrka je i nastala kada je Žarku brat nokautiran.

- Prvo su mu nokautirali brata i udarali ga flašom u glavu. Prvo su rekli da je izašao napolje i ispalio još nekoliko metaka i rekao "ko je sledeći da ga ubijem". To nije bilo tačno, dokazao sam da je sva municija bila ispaljena u objektu. On je imao sočiva, imao je minus šest dioptriju i pucao je nekontrolisano. Pretili su mu smrću jer je igrao Marka Kraljevića i krenuo je građanski rat i sve nacionalističko je bilo zabranjeno i dolazilo "na nož". On je nesrećan čovek, on trideset godina živi sa tim, on kaže "Tomo, ipak ja sam ubica". On je pokazivao kajanje, niko to nije kriv - priseća se Fila.

Podsetimo, tragedija se odigrala u noći između 30. i 31. jula 1993. godine. Tom prilikom Žarko Laušević je ubio Dragora Pejovića (20) i Radovana Vučinića (19), a Andriju Kažića ranio u predelu genitalija, nedaleko od podgoričkog kafića nakon tuče.Prema tadašnjim navodima do sukoba je došlo kada su Laušević i njegov stariji brat Branimir napadnuti. Nakon što je pucanjem iz svog pištolja glumac umrtio dvojicu muškaraca, osuđen je na 15 godina zatvora za dvostruko ubistvo.

Zatvorsku kaznu Laušević je izdržavao Ova presuda je nakon žalbi potvrđena 1994. godine, a zatvorsku kaznu je izdržavao u Spužu i Požarevcu.Posle ukidanja presude od strane Saveznog suda, po ponovnom pretresu februara 1998. godine, Lauševiću je izrečena kazna od četiri godine zatvora zbog dvostrukog ubistva u prekoračenju nužne odbrane. U tom trenutku Žarko je već izdržao 4,5 godine, pa je oslobođen.Po životnoj priči Žarka Lauševića snimljena je i serija "Pad", a glavnu ulogu tumačio je glumac Milan Marić.

Autor: M.K.