Razvezala jezik o ljubavnom trouglu o kojem bruji cela Beća kuća, ali i celokupna javnost!

Ljuba Pantović, fitnes instruktor, bodibilderka i bivša učesnica rijalitija ''Zadruga'' oglasila se za Pink.rs i prokomentarisala goruću temu u Beloj kući - odnose u ljubavnom trouglu koji čine Zvezdan Slavnić, Ana Ćurčić i Anđela Đuričić.

Ljuba nije štedela reči dok je govorila o njima, a Anđelu je uporedila s Majom Marinković, koju je i ovog puta potkačila zbog njene afere sa nevenčanim mužem njene ćerke Aleksandre Subotić, Pecom Raspopovićem.

- Zvezdan, Ana i Anđela… Ko je najveći folirant?! Za početak da stvari nazovemo svojim imenom. Imamo jednog kvazi kriminalca koji jedino može da priča o zatvoru gde je bio kao ubica, a zatim zbog droge i na kraju kao pljačkaš. Bolesni egocentrik bez dodira sa realnošću i sa tripom da je neko ime. Koje ime? Uz nabrojano, takođe je i teška kukavica koja nema hrabrost ni da kaže šta treba, a kamoli to da radi. Funkcioniše po principu: “Držite me, prebiću ga” i “Je l' hoćeš da se izbodem i idem u zatvor”. Opšti utisak - FUJ! Po bitnosti može dospeti samo u rubriku Mladena Mijatovića, i to sa inicijalima. Ana… Šatro povređena žena koju je izgleda samo povredilo to što je njen kvazi krimos na TV-u, a ona nije, pa je rešila da bude i ona. Takođe bolesno egocentrična osoba koja samo ponavlja: “Jadna ja, kolika bol, raspala sam se, ja patim, ja sam plakala, ja ću vas postaviti na mesto, ja ću vam objasniti”… - rekla je Ljuba za Pink.rs i dodala:

- Dotična “JA” osoba koja je zvala Kiju da pita šta da radi i kako da pobedi. Funkcioniše po principu: “Pričam o sebi u prvom i trećem licu” i oduševljena je sutlijašem, tj jeftinom radodajkom koja deli onu stvar na tanjiru i rastura tuđe brakove. Kakav paradoks za šatro povređenu ženu?! Upada sama u zamke svojih ili pozajmljenih izjava. Po bitnosti, rubrika “nikad nije kasno” je njena budućnost. Anđela… Oralna gromada koja je prvo tajno, a sad javno izlazila da ispljune produkte velike svemirske “ljubavi”. Egocentrik broj tri koji je doživeo da ga neko konačno “hoće”, ali s obzirom na to da imaju istu dijagnozu, našli su se u sukobu interesa. Funkcioniše po principu: “Nije sapun da se istroši”. Po bitnosti, mrtva trka sa sutlijašem, samo što ona pljuje telesne izlučevine, a sutlijaš je jeo izmet (klipovi o obe naravno postoje)… Mišljenje o međusobnom odnosu - poubijaće se oko toga ko je osoba “JA” - poručila je Pantovićeva.

Autor: N. Ž.