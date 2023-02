'TRAŽILA MI JE 300 EVRA DA NE ZAVRŠI NA ULICI KAO PAS!' Bivši dečko Anđele Đuričić izneo njene MRAČNE TAJNE, tvrdi da ga je više puta ojadila za pare!

Šok tvrdnje o učesnici ''Zadruge''!

Anđela Đuričić uvek je u rijalitiju "Zadruga" isticala svoj moral, a njena priča pala je u vodu kada je ozvaničila vezu sa Zvezdanom Slavnićem, koji je živeo u vanbračnoj zajednici sa Anom Ćurčić.

Anđela je u "Zadruzi" istakla da je pre Zvezdana imala dva momka, a sada se za domaće medije navodno oglasio jedan od njih koji nije imao reči hvale za bivšu devojku.

Kako je naveo u intervjuu za domaće medije, Anđela ga je navodno ojadila više puta za pare.

- Ovo je po prvi put da sam odlučio da se oglasim. Anđela i ja smo se upoznali 2017. godine, kada smo radili spot. Odmah smo ušli u priču, a u međuvremenu smo razmenili brojeve. Nije prošlo ni dva dana, a ona mi šalje poruke, da li sam slobodan. Nisam hteo odmah da joj odgovaram, da ne ispadnem paćenik. Ali sam prihvatio oberučke. Nakon prvog susreta počeli smo intezivno da se družimo svaki dan. Uvek sam bio superiorniji, galantan. Ono je to osetila, i odmah kreće sa prvom pozajmicom. Tražila mi je 300 evra, da ne završi na ulici kao pas. Rekla mi je da joj je jako neprijatno i da mi vraća za nekoliko dana. Mi smo nastavili sa druženjem, izlasci, plaža.. Kad ono, opet mi traži pozajmicu. Dani prolaze, a ona se ne javlja. Javlja se četvrti dan i šaljemi poruku "Izvini molim te sve ću ti objasniti, je l' si u Budvi" . Dolazi ona do Budve, prisno me grli, a ja sam bio iskreno zatečen. Ne mogu reći da mi nije imponovalo. Tad mi je rekla da ima porodične probleme, ali nije želela da detaljnije priča, jer je to njena intima. Sa druge strane u medijima je bez problema pričala o pogibiji pokojnog brata. Što je jako morbidno. Valjda tako završe cure bez zvanja - priča bivši momak.

Autor: M.K.