DEČKO SARE JO SABOTIRAO NASTUP MILICE PAVLOVIĆ?! Pevačica izgorela od stresa, morala da se sama snalazi u POSLEDNJEM TRENUTKU

Milica Pavlović nastupila je na dodeli muzičkih nagrada u Beogradu i najavila svoj novi album "Kučketina". Iako je performans koji je pripremila oduševio njene fanove, ona je priznala na Instagramu da ništa u vezi s pripremom ovog nastupa nije funkcionisalo kako treba i da je zbog celokupne drame doživela veliki stres, a kako se priča, sve je "zakuvao" dečko Sare Jo.

Kako pišu domaći mediji, Milica iz poštovanja prema organizatorima nije otkrila sve detalje drame u Areni, koja je počela dosta ranije nego i sama dodela priznanja. Jedan od onih koji je "zaslužan" za Pavlovićkino nezadovoljstvo bio je i dečko pevačice Sare Jo Žiga Sotlar, plesač i koreograf iz Slovenije. On se, prema našim saznanjima, prema Milici navodno poneo krajnje neprofesionalno, pa je, kako njen nastup, koji je mesecima najavljivala, ne bi bio doveden u pitanje, uzela stvar u svoje ruke i sama angažovala koreografa i plesače iz Zagreba o svom trošku.

- Milica je surovi profesionalac. Ona ništa ne prepušta slučaju, pa je tako bilo i ovog puta, kada je u pitanju nastup na manifestaciji. Kao jedna od najvećih zvezda obe večeri, svojim fanovima, ali i svima u Areni i pored malih ekrana, htela je spektakularnim nastupom da se oduži za nagradu koju je dobila, ali i da otkrije naziv novog albuma. Pošto je poslednjih meseci pretrpana obavezama oko nastupa, snimanja novih pesama i pripreme velikog solističkog koncerta "Kraljica juga" u Nišu, ona je odmah nakon što je dobila poziv od organizatora htela da počne sa pripremom koreografija za svoj nastup u Areni. Za pripremu koreografija bio je zadužen Žiga Sotlar, dečko Sare Jo, koja je i sama nastupala na pomenutom događaju. Čim je sa svojim timom odlučila koje će pesme izvesti, Milica je kontaktirala sa slovenačkim plesačem kako bi na vreme razmislio i poslao joj ideje i predloge za nastup. Međutim, Žiga se uopšte nije javljao Milici, niti je odgovarao na brojne mejlove koje mu je slala kako bi videla kakve ideje je on imao i kada će početi sa probama - priča izvor Kurira.

- Kada je shvatila da se vreme do nastupa jako približilo i da više ne može da se osloni na Sotlara, koji se prema njoj pokazao krajnje neprofesionalno, Milica je odmah uzela stvar u svoje ruke i angažovala njen tim igrača iz Zagreba, s kojima je sarađivala na prethodnom albumu, ali i na pripremama za koncert u Nišu. Njoj nije bilo teško da, pored svega, redovno odlazi i u Zagreb kako bi s njima uvežbala naporne koreografije za nastup i kako bi sve sama organizovala. Sve ovo ju je koštalo najmanje 20.000 evra, ali nije žalila sredstva. Mnogi pevači su komentarisali i tokom same dodele nagrada da je Žiga ovo možda i namerno uradio kako se u javnosti ne bi pričalo da je Milica imala bolji nastup od njegove devojke Sare Jo, kojoj se on najviše posvetio, što je negde i očekivano. Ipak, i pored svih problema, Pavlovićeva se zainatila i sve je stoički izdržala, pa je njen nastup najviše šerovan na društvenim mrežama - završava izvor, a niko od aktera nije odgovarao na pozive novinara.

Autor: Pink.rs