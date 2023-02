Regionalna pop zvezda Jelena Rozga iskreno je, bez ustezanja, o svom odrastanju, radu u grupi "Magazin", a potom i prekidu saradnje sa Tončijem Huljićem, kao i emotivnim i zdravstvenim problemima razgovarala sa novinarom "Premijera - Vikend specijala" Nemanjom Vujičićem, u okviru rubrike "1800 sekundi sa...".

Rozga je nedavno održala solistički koncert u zagrebačkoj Areni, zbog čega je presrećna i ponosna, a tokom priprema bacila se na redovne časove plesa, što ju je nakratko vratilo u detinjstvo.

Davno sam završila sa svojom karijerom balerine. Ovo me je vratilo u prošlost, bilo je naporno, ali sam uživala. Vratila sam se nekako u formu. Bilo me je strah hoću li sve to izdržati, jer imam zahtevne pesme, plus koreaografije. Kod mene nije ništa na plejbek, toga nema, sve je išlo uživo, iskreno i od srca.

Kako kaže, oduvek je imala podršku svojih najmilijih, a nikada pritisak, već je sama uvek bila disciplinovana, ali i perfekcionista.

Iako me moji roditelji nikada nisu terali:"Moraš vežbati, moraš biti najbolja u baletu", ja sam to, jednostavno, htela sama. Kada sam odlučila da više ne želim da plešem balet, moji su me podržali i u toj odluci. Znali su da nema pomoći. U detinjstvu sam sve imala. Bila sam dete koje bi leti, kada se svi kupaju, pevala ili plesala balet, ali to je bio moj izbor, da vežbam po ceo dan, bavim se umetnošću. Vrlo sam sličnija tati, ustvari. Kada sam na bini, onda sam vatra, a privatno sam jako mirna, takav je moj tata. Majka je prava Dalmatinka, glasna je mnogo (smeh).

Majka joj "sredila" da postane pevačica "Magazina"

Kao klinka sam uvek pevala samo "Magazin", rekla sam da ću biti pevačica "Magazina". "Ja ti neću kuvati, ja ću biti pevačica, ići ću na koncerte, turneje", tako sam pričala. Ona je sve to slušala, a onda je pročitala u novinama da pevačica koja je tada bila u "Magazinu" kreće solo karijeru. Šta će, nazvala je Tončija, on je došao u Zagreb, poslušao me pesmu i po i rekao:"Ti si ta". Bilo mu je jasno. Njemu se ustvari svidelo moje prezime, ne znam zašto. Sećam se, kada me prozove nastavnik u školi... Meni je moje prezime nekako bilo oštro, uopšte nije priličilo mom liku i delu, a zbog tog možda prezimena sam ovde sada sa vama - priča Rozga i dodaje:

Kada sam došla u "Magazin", Tonči nije za mene radio pesme "nja-nja-nja", iako sam bila klinka. U startu je radio jako ozbiljne pesme, ja sam "Ginem" otpevala sa dvadeset godina, što je za jednu curicu, koja je imala 40 kila i hodala kao patka, bilo baš hrabro. Hrabro je i bilo što sam rekla:"Hajde, idem da probam". Vežbala sam, iz prve sam je otpevala. Kada sam otišla u solo karijeru bilo je teško, a isto tako imala sam sjajne pesme, velike hitove iza sebe.

Iz grupe je izašla 2006., a htela je i ranije.

- I ranije sam htela otići iz "Magazina", 2004., ali je Tonči rekao:"Hajmo napraviti još jedan album", pa su se tu desile pesme "Da li znaš da te ne volim", "Kad bi bio blizu", "Ne tiče me se"... Ali, kada ja odlučim, to mora biti. Više nisam bila srećna, više to nije bilo to. Kada radim nešto na silu... Ja ne mogu glumiti, izaći na binu i samo to tako odraditi.

Emotivno ispunjena

Rozga je u razgovoru sa Vujičićem priznala da ima nekog ko joj život čini lepšim.

Naravno da da. Emotivni život mi je jako važan. Kada sam složena privatno, emotivno, onda mogu sve. Kada se zaljubim, ako nešto ne štima, ne funkcionišem. Volim pripadati nekome, volim zagrljaj, volim da me neko dočeka s osmehom, ništa lepše od toga - kaže ona i otkriva kako se ponaša kada joj u ljubavi ne ide.

- Ako vidim da ne ide, onda se povučem, treba mi da se zbrojim. Tada moji prijatelji znaju da se ne javljam nikome, da moram sama otplakati, odbolovati, pa onda ići dalje. Traje ta tuga, ali u nekom trenutku moraš ustati iz kreveta.

Jelena je u više navrata govorila o problemima sa štitnom žlezdom, koja ni sada nije u najboljem redu.

Srećna sam žena, imam sve što hoću. Imam problema sa zdravljem, ta štitnjača me ne sluša... To ne krijem, pričam, možda mogu nekom da pomognem. Pre dva dana sam išla da pregledam krv, nalazi su mi nikad gori. Nisam najbolje, ali se trudim. To najviše utiče na moje raspoloženje, kada mi hormoni nisu u balansu. Utiče to i na moju kožu. Trudim se da što više odmaram, da budem pozitivna i nadam se da će za mesec dana, kada budem išla na kontrolu, moji nalazi biti bolji.

Autor: D.T.