Nacija ne prestaje da komentariše dešavanja u ljubavnom trouglu iz "Zadruge" koji čine Zvezdan Slavnić, njegova bivša žena Ana Ćurčić i ljubavnica Anđela Đuričić, a svoje mišljenje u emisiji "Novo jutro" na Pinku izneo je i Kristijan Golubović.

On, kako kaže, saoseća sa Anom i u potpunosti je razume.

- Ani je žao mnogo, ali ne što je prevarena. Tužna je jer je izdana, izgubila je brata, oca, druga, ortaka... To je taj kodeks, oni nisu bili samo partneri. A on je izgubio kompas, da li zbog ''kićanovića'' ili zbog kompleksa. Ne znam. Kada mu je rekla da neko stoji iza nje napolju, on je to razumeo kao povod za okršaj. Umesto da se izvini, da kaže da je smrad i ćuti, on talasa. To su kompleksi - kaže Golubović, koji je progovorio i o Anđelinoj porodici.

Oni su časna i divna porodica, njen tata sigurno proživljava pakao. Njemu nije dobro, jer ono što ona radi na kraju svake akcije, rade samo p*rno glumice na filmu. Razumem da se ona zaljubila i da ne vidi više ništa. Ona ga vidi kao kriminalca, kao nekog Boga, kao sina sportske legende, a evo šta vidimo mi. Čoveka koji šeta u gaćama i čarapama do kolena. Moram reći, Moka je bio moj prijatelj, on je fan mojih rijaliti učešća, uvek me je komentarisao, savetovao, kako da se ponašam, šta ne treba da radim. Meni je sve govorio, a sina nije naučio nekim stvarima - tvrdi Golubović.

Autor: D.T.