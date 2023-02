Otvorio dušu o svim aktuelnim temama iz svog života!

Poznati srpski reper Stefan Cvijović Cvija samo za ekipu emisije ''Premijera - Vikend specijal'' otvorio je vrata svog luksuznog doma koji je, kako je sam rekao, uvek sređen i uredan, a pred kamerama govorio je o svojim poslovnim poduhvatima i planovima, kao i prijateljstvu sa košarkašem Bogdanom Bogdanovićem.

- Vi ste prvi koji ste ušli u ovaj stan od svih redakcija i televizija. Posle turneje se izdešavalo svašta, dosta posla i sve neke stvari koje mi ne daju da odmorim. Stan je uvek sređen, ja sam pedantan veoma. Uglavnom sam po Hrvatskoj i dijaspori. Uglavnom sam leti po Beogradu - rekao je Cvija i progovorio o prijateljstvu sa sportistom.

- Pozdrav za Bogana Bogdanovića, meni bolje stoji dres. Šalim se. Uvek sam tu za prijatelje iz sveta sporta. Meni je on bio kad sam bio u Americi, iznenadio me, realnije je da mi prisustvujemo njegovim utakmicama, nego on našim nastupima - rekao je Cvija i progovorio o novom hitu sa Cobijem pod nazivom ''Život skup''.

- Mogu slobodno da kažem da ne volim da se hvalim, ali postala je ozbiljan hit posle mesec dana. Nekako se obrće krug - poručuje reper i otkriva kakve poslovne poduhvate planira na polju mode, kojoj se veoma posvetio.

- Ja sutra ujutru idem za Istanbul, idemo da dogovaramo neke nove stvari, posle toga za Ameriku. Volim da spojim i hedonizam i posao. Jedva čekam da vidite brend u nekom novom svetlu na nekim ljudima po svetu - rekao je Cvija.

Autor: M.K.