'ŠTA TRAŽIŠ, TO I DOBIJEŠ...' Edita prvi put pred novinarima posle FAJTA sa sestrom Indi: U nikad gorem odnosu smo!

Edita Aradinović našla se u žiži skandala kada je u javnost dospeo snimak njene brutalne tuče sa rođenom sestrom Indi Aradinović, posle čega se oglasila na Instagramu i priznala koliko joj je teško zbog mnoštva negativnih komentara koje je dobila.

Za medije se nije oglašavala, sve do danas, kada je novinari dočekali na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla". Na pitanje u kakvom je odnosu sada sa Indi, Edita je rekla:

U nikad gorim smo odnosima. Idem sad kući da se istuširam, da se sredim lepo i da je iznabadam kako treba u glavu. Pravimo šou sada - šaljivo kroz osmeh rekla je pevačica pa dodala:

- Sve je u najboljem redu. Oglasila sam se ja putem Instagrama, napisala sam poduže pismo. Ustvari nije poduže, kada bi moje srce i duša progovorili mnogo bi više rekli. Viđala sam raznorazne komentare i vidim da je Tiktok viralan. Ima raznoraznih analizatora i ljudi koji imaju potrebu da progovore na tu temu. Iz nekog razloga imaju potrebu da pripisuju to nacionalnoj osnovi i opredeljenju. To je meni nekako generalizovanje. Ja sam rođena ovde u Srbiji, Srpkinja sam. Ne znaju koliko ustvari ima nerešenih stvari, nesuglasica, problema svugde. Mada, ne mogu to da kažem jer imam prijatelje koji imaju braće i sestre sa kojima se nikad nisu pobili. Njima je tako, nama je ovako, neko ima burne veze, neko ima dosadne veze...

Kako kaže, ljudi su nju i njen karakter do sada upoznali jer je dugo na estradi.

Ne bih ja tome pridavala značaju, 13 godina sam tu na televiziji. Niti se ja predstavljam kao neki nežni cvetić pa kao ju iznenađenje. Šta tražiš, to dobiješ. Ne pričam sad za Indi nego generalno moj karakter i temperament. Naravno, težim da se tako nešto više nikada ne desi u mom životu zbog mene same. Ne želim svoj bes da iskaljavam na takav način, nisam dete. Dođu tako nekad žute minute i to je to - iskreno kaže Edita.

Smatra da njena tuča nije strašna koliko to što su ljudi to snimali i objavli.

- Neko će da mi uzme za zlo što sam se pobila sa sestrom. Meni je veća sramota za tog momka koji je snimao, dečko je iz moje zgrade. Meni je to bilo fascinantno. Dobro, ja tu privremeno živim, nije moj stan, ali i da jeste. Neću sigurno ići od komšije do komšije- priča Edita.

Autor: pink.rs