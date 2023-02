'JA SAM RIBA DO BOLA, POSLE MENE TRAVA NE RASTE' Ovako je Zorica s Kemišem ratovala zbog LJUBOMORE: Digao mi je pritisak na 200!

Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš jedan su od najskladnijih ljubavnih parova na estradi, s višedecenijskim "stažom", a recept za uspeh nemaju.

Nisu ih pratile priče o razvodu, mada su jednom, doduše, sami hteli da je plasiraju.

- Mi smo hteli da napravimo intrigu. Posle 12 godina izdali smo CD, kaže Miroljub:"Daj nešto da napravimo, da se vrti, vidiš kako ove paparaco nahvatao kao u kupatilu? Hajde da napravimo da sam te prevario, ostavio", a ja mu kažem:"Mene toliko vole žene, tući će te na svakom koraku" - kroz smeh se prisetila Zorica u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

Ne bih mogla neki recept da dam, mogu da posavetujem i kažem iz iskustva. Mi nismo zajedno, mi smo mnogo, 24 sata zajedno! I kod nas ima raznih sukoba mišljenja, kao hepo kocke smo - kaže Zorica, koja priznaje da se često duri iako zna da nije u pravu.

- I kad nisam u pravu, ja se ljutim! Prošlog leta kaže mi on:"Ma, prešla si svaku meru! Kad si kriva, ti se i tad ljutiš", on otišao, pitam ga gde će, kaže on:"Šta te briga, odoh u grad". Prođe dva minuta, vraća se on i nosi fiksni telefon:"Ništa, ako ti treba nešto, da me zoveš da ti kupim".

Danas savršeno funkcioniše, ali je bilo prilagođavanja ranije, na početku.

Nisam ljubomorna. Nema kontrole gde je otišao, kad će da se vrati... On takođe nema razloga da bude ljubomoran, a početka se ni ne sećam, mnogo davno je bilo (smeh). Prošli smo u pravom trenutku, kada je neko posuo prašinu, pa rekao:"Hajde, sad ćete vi". Mnogim stvarima sam se prilagodila kada je on u pitanju, on je zaljubljenik u studio, tehniku, sate provodi tamo, istražuje, ispituje... To mi je u početku mnogo smetalo. Ja ga pitam:"Da li mu treba nešto", pa mi digne pritisak na 200 i kaže:"Daj mi jednu kafu", a ja nisam zato došla! To je bilo prve, druge naše godine, a onda sam shvatila da on mnogo voli to i da ja gubim samo ako se takmičim sa tome. Nikada mu se u to nisam mešala. Znate ko je sve prošao kroz naš studio... Ali ja sam riba do bola, posle mene trava ne raste. I sad ću ja da jurim, da proveravam?! Možete da sprečite jednom ili dvaput, ali... - rekla je ona.

Autor: D.T.