KRISTIJAN I KRISTINA OTVORILI VRATA SVOG DOMA I POKAZALI NASLEDNIKA! Ona je na korak da Golubovića izbaci iz kuće zbog jedne stvari, a on razvezao jezik o Zvezdanu, Ani i Aleks: Orah iz ruke joj ne bih uzeo!

Novopečeni roditelji otvorili dušu o roditeljstvu, svom odnosu, pa prokomentarisali goruću temu u Beloj kući.

Bivši učesnici Zadruge i novopečeni roditelji Kristijan Golubović i Kristina Spalević pred kamerama emisije ''Premijera - Vikend specijal'' progovorili su o svom odnosu, roditeljstvu, a tom prilikom pokazali su prvi put pred kamerama svog naslednika Konstantina, dok su premijernu ekipu ugostili u svom toplom domu.

- Oboje noću dežuramo. Ja klonem duhom, a ona telom. Malo ga nuna ona, malo ja. Nešto najnormalinije i najlepše jeste da otac i majka deteta budu uz dete. Da su tu kada plače, kad se smeje, kad mu se menjaju pelene. Prvi put mi se dešavaju mnoge stvari vezane za dete. Nisam doživeo do sada ovakve momente koje sam preživeo sada za mesec dana - počinje Kristijan, a Kristina dodaje:

- Ja se borim sa snom, spavalica sam. Sreća, pa taj instinkt učini da čujete svaki šum, on se budi na 3, 4 sata, nadam se da će vremenom duže da spava. on je dete navadio na ruke, izbaciću ga iz kuće zbog toga - kaže Kristina, a Kristijan dodaje:

- Ja imam insomniju preko 20 godina. Meni je to vežba za biceps, ja podižem bebu od 6 kilograma - poručio je Golubović i progovorio o ljubavi s Kristinom, koja je otpočela u rijalitiju ''Zadruga''.

- Ljubav je svuda ljubav. Možeš u avionu da se zaljubiš. I to je malo da bi se čovek upoznao. Može da se desi bilo gde. Ja sam bio protiv toga, rekao sam bolje samo hoklica i avantura pa da mi bog oprsoti. Međutim, desila se ljubav u Zadruzi. Ja znam Rokvića i Bojanu koji su se upoznali u Survajveru. Ne pravim paralelu, mi smo se obrukali pred svima. Najmanje što možemo da se operemo za našpe grehe je da napravimo plod naše ljubavi, to sam rekao i Alenu i Maji - rekao je Kristijan, a onda su govorili o dešavanjima koja prate Zvezdana Slavnića i Anu Ćurčić u ''Zadruzi''.

- Ana se javila meni da pošaljemo neki ketering za rođendan. U tom momentu mi se požalila da prati njega s Aleksandrom, rekla je da im život nikad nije bio bolji, ali da se boji da se nije iživeo i da mu prija pažnja, rekla je da se plaši da može da se desi nešto između Aleks i Zvezdana. Sve se vrtelo oko Aleksandre. Nije mi jasno zašto se zbližila s Aleks kad je ušla. Anđela nije bila u priči - rekla je Kristina, a Kristijan je dodao:

- Tražio sam da pre ulaska dođe u moju emisiju. Rekla je da neće da dođe, odj*bala me je. Trebalo je da mi kaže da je ne najavljujem i to. Bilo mi je odmah čudno što je odložila. Kad je počela da jadikuje na njegovo ponašanje zapito sam se da li poznaje Zvezdana, onda je počelo iznošenje prljavog veša. Aleksandra je napadala i mene. S obzirom na to da znam celu njenu prošlost, ja joj ne bih orah iz ruke uzeo - poručio je Golubović u ''Premijera - Vikend specijalu''.

Autor: M.K.