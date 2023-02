'SRCE NAM PUCA OD SREĆE!' Uroš Jovčić postaje TATA! Pokazao ULTRAZVUK BEBE sa svojom prelepom Španjolkom! (VIDEO)

Blistaju od sreće!

Glumac Uroš Jovčić i njegova lepa supruga, Špankinja Dženi Martin, uskoro će postati roditelji. Naime, ona je na svom profilu na Instagramu objavila da je trudna i da par očekuje bebu, pokazavši sliku ultrazvuka bebe.

- Pa šta reći... Iznenađenje!! Ne možemo da opišemo koliko smo srećni što vam kažemo da ćemo da postanemo mama i tata. Dugo smo sanjali o ovom trenutku... još uvek se trudimo da u to poverujemo! Dok gledamo ultrazvučnu sliku zagledamo u sebe i shvatamo da je naša najveća želja konačno stvarnost. Srce nam puca od sreće! Toliko smo zahvalni za život… Jedva čekamo da zajedno doživimo ovo novo ogromno putovanje kao da čekamo najlepši zalazak sunca na svetu! Vole te tata i mama - napisala je uzbuđena Dženi Martin.

Usledile su brojne čestitke u komentarima, a objava je raznežila sve.

Uroš Jovčić je najpoznatiji po ulozi u filmu "Montevideo". Tokom snimanja ovog ostvarenja, na Tenerifima je upoznao upravo Dženi, koja je tada imala samo 15 godina, a on 21. Odmah je znao da je Dženi ona prava, kako je u više navrata javno isticao. Ljubav im je u početku bila platonska, da bi potom otpočeli romansu, a ona se zbog njega preselila u srpsku prestonicu.

- Iako sve razumem dok ga slušam, ne usuđujem se da govorim srpski, posebno ne javno. Strah me je da ne pogrešim i stalno pričam u nominativu, jer još nisam savladala padeže, koji su, kao i cela srpska gramatika, baš teški. Sa Urošem, naravno, razgovaram i na srpskom - rekla je u jednom intervjuu za "Gloriju".

- Iako sam godinama živela u Madridu, ne pamtim da sam videla življi grad od Beograda. On je zaista nešto posebno, što potvrđuju i moji prijatelji iz Španije koji su nam dolazili u goste. Kad stigneš u Beograd, on te nekako odmah zgrabi, teško mu je odoleti. Hrana je neverovatno ukusna, ali ipak do sada nisam probala da napravim neki od vaših specijaliteta - iskrena je bila Uroševa izabranica.

Autor: M.K.