'BILA JE S MOJIM DEČKOM, ONA JE DNO!' ANĐELINA KOMŠINICA IZ ĐENOVIĆA IZNELA ŠOK TVRDNJE O NJOJ, a evo šta je rekla o roditeljima Đuričićeve!

Kako je više puta isticala, Anđeli je najviše žao što je svojim postupkom ukaljala čast svoje porodice.

Anđela Đuričić rodom je iz Đenovića, malog i mirnog primorskog mesta u Bokokotorskom zalivu, nadomak Herceg Novog. Đuričićeva postala je poznata tokom rijalitija "Zadruga 5" , gde se prvi put pojavila u javnosti i zdušno se trudila da sebe predstavi kao moralnu gromadu i devojku koja nikad sebi ne bi ukaljala obraz i čast, a ove godine je pogazila svoju reč i tako postala svakodnevna tema domaćih medija.

Osim što je rasturila vanbračnu zajednicu Zvezdana Slavnića i njegove žene , Anđela je upražnjavala i s*ksualne odnose pred kamerama usred bela dana i tako pogazila sve principe i kodekse.

Kako je više puta isticala, Anđeli je najviše žao što je svojim postupkom ukaljala čast svoje porodice. Kako su mediji preneli, na vili gde žive Anđelini roditelji piše „na prodaju“ a ispred porodičnog doma nikoga nema, a komšinica nije imala lepe reči za Đuričićevu.

- Dugo niko iz komšiluka nije video ni Anđelinog oca, ni majku, brata nema tu mesecima - započela je komšinica priču a onda je iznela niz pikanterija na račun sugrađanke:

- Znam je, kako je ne bih znala, pa ona je bila sa mojim dečkom, ali nešto neobavezno, kratko - rekla je ona i dodala:

- Ona je dno dna, samo se o tome manje pričalo jer nije bila poznata kao sada, kakav moral i te priče, jedino što je ovde drugačija sredina, pa se to malo diskretnije prenosi - kaže devojka.

Anđelina sugrađanka je potom otkrila da li je istina da su se Đuričićkini roditelji odselili.

- Ne znam, ali znam da ih danima više niko ne viđa, bukvalno. Do pre nekog vremena je bar njen otac dolazio u pekaru i prodavnicu, ali sada ni njega ne viđaju. Oni su, verujte, stvarno dobri ljudi, i majka i otac, ali ona je dno dna. Ma mi smo i prošle godine kada je bila u Zadruzi znali da će se to desiti kad-tad. Čim smo videli njene histerije sa Matejom, sve nam je bilo jasno - priča devojka, i dodaje da Anđelu ni prošlog leta niko nije viđao u Đenovićima.

- Možda je došla na dan ili dva da se vidi sa svojima, ali verujem da je sve vreme bila gore u Beogradu - kaže devojka iz Anđelinog komšiluka, uz napomenu da Đuričićeva nema nikakav salon lepote, niti frizeraj, kako su pojedini mediji preneli:

- Ma kakav salon... To je čista budalaština, njena prodana priča koju je pustila u prvoj sezoni - tvrdi komšinica, i osvrće se ponovo na Anđeline roditelje, na njihov neminovni susret kad ona izađe iz „Bele kuće“:

- Jao ne znam, zaista, to je baš problem... Da su oni, ne znam sada, u nekom većem gradu, tipa u Beogradu, pa da ih znaju samo komšije iz tog bloka gde bi eventualno živeli... Ali ovde njih zna ceo grad, sve komšije, ceo grad zna ko je Veliša, ko joj je majka, ma i nju zna ceo grad... To ovde nije normalno, nije ovde kao u velikim gradovima. Gde god izađu, pitaće se ljudi kada ih vide šta im to ćerka radi. Moj otac bi mene obesio da sam uradila isto što i ona - objašnjava devojka.

Komšinica je potom istakla da sumnja da će se Anđela trgnuti posle ovoga.

- Ma ne verujem, ostaće ona ista. Mogla sam i ja da odem u Beograd gde me niko ne zna da pričam šta mi padne na pamet, tako je i ona prosula priču o moralu. Što je nagore, ovde i oni koji ne prate Zadrugu znaju za to, prosto je neminovno da se sve to sazna i zato je njenima najgore - zaključila je Anđelina sugrađanka.

Autor: M.K.